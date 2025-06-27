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大學招生備審資料屢傳爭議 教育部將精進考招制度

中央社／ 台北27日電

陽明交通大學、台灣大學等校今年都傳出學生備審資料抄襲、造假爭議。教育部今天表示，將邀集高中、大學與考招單位共同討論，精進考招制度。

台中市1名高中生因學習歷程涉及誇大，被陽明交大等4校取消錄取資格。後續又有一名錄取台大醫學系的女高中生，科展作品被國立台灣科學教育館判定違反研究倫理、撤銷，台大日前表示將召開會議討論學生的錄取資格。

除了上述兩個案例，台大近來也接到數起檢舉，牽涉備審資料抄襲、造假、誇大等。校方表示，接獲檢舉案後，都會依照程序審議，同時也會建議教育部招集各方代表，商討相關處理及防弊措施。

教育部則以文字回應指出，備審資料爭議涉及高中教學輔導、大學審查及招生行政程序面等，將邀集高中端、大學端、考招單位開會討論，並持續蒐集不同面向的建議，持續精進考招制度。

教育部 抄襲 台大

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