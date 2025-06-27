會考B++多益880分全校最高 基中生：每日戴耳機的堅持
國立基隆高中三年級學生林昆玄，3年前國中會考只有B++，就讀基隆高中3年後，今年多益考到880分全校最高分拿到金色證書，寫下堅持的故事。他分享秘訣是跟著老師指導反覆練習題目，模擬考試臨場感，即使分數一開始沒進步，還是戴上耳機、拿起筆，一次次努力的「堅持」而已。
基中表示，今年度學校多益成績數據亮眼，最高分1人達880分、6人突破800分、19人700分以上高分；56人獲得500分以上成績，其中43人達550分以上，可領取獎勵金1400元。
拿到880高分的是林昆玄分享讀英語秘訣，他說，以前即使有國中班導和很多老師幫忙，他的英文還是不好，國中會考成績只有B++。
林昆玄表示，就讀基隆高中後是轉變的開始，3年來遇見了願意一路陪伴的張瓊文、袁宇璇、彭信哲三位老師，他們不只是上課指導，課後還提供給他很多學習資源，不斷練習準備學測與多益測驗。
林昆玄說，他讀英語的方式就是「反覆練習題目，模擬考試臨場感，即使分數一開始沒進步，我還是戴上耳機、拿起筆，一次次努力。」這次多益，他穩穩寫完第200題，不緊張、不後悔，他覺得這一次，「我是準備好了」。
基中表示，林昆玄因家中阿嬤過世，未能參加5月的校內多益測驗，但他沒有因此放棄努力，選擇在校外繼續挑戰自己，用堅持寫下耀眼成績。每一位學生的成就背後，都有一段不為人知的堅持與努力。
「從B++到880不是奇蹟是堅持，金色證書的背後是無數次戴上耳機的反覆練習。」校長鍾定先表示，每個孩子都可以透過努力與陪伴，締造屬於自己的高點，感謝老師們的陪伴與支持及圖書館提供豐富資源，讓學生們堅持向前。基隆高中推動語言學習資源與英語檢測獎勵金，爭取好成績。
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