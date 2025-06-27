快訊

轟炸伊朗核設施沒成功？ 白宮：FBI正調查誰洩密

駝背不光姿勢醜「死亡風險也爆增」日醫曝12項平衡瓦解警訊清單

「夜咖啡」代替飲酒文化 日韓年輕人追求健康新趨勢

會考B++多益880分全校最高 基中生：每日戴耳機的堅持

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國立基隆高中三年級學生林昆玄，3年前國中會考只有B++，就讀基隆高中3年後，今年多益考到880分全校最高分拿到金色證書。圖／基隆高中提供
國立基隆高中三年級學生林昆玄，3年前國中會考只有B++，就讀基隆高中3年後，今年多益考到880分全校最高分拿到金色證書。圖／基隆高中提供

國立基隆高中三年級學生林昆玄，3年前國中會考只有B++，就讀基隆高中3年後，今年多益考到880分全校最高分拿到金色證書，寫下堅持的故事。他分享秘訣是跟著老師指導反覆練習題目，模擬考試臨場感，即使分數一開始沒進步，還是戴上耳機、拿起筆，一次次努力的「堅持」而已。

基中表示，今年度學校多益成績數據亮眼，最高分1人達880分、6人突破800分、19人700分以上高分；56人獲得500分以上成績，其中43人達550分以上，可領取獎勵金1400元。

拿到880高分的是林昆玄分享讀英語秘訣，他說，以前即使有國中班導和很多老師幫忙，他的英文還是不好，國中會考成績只有B++。

林昆玄表示，就讀基隆高中後是轉變的開始，3年來遇見了願意一路陪伴的張瓊文、袁宇璇、彭信哲三位老師，他們不只是上課指導，課後還提供給他很多學習資源，不斷練習準備學測與多益測驗。

林昆玄說，他讀英語的方式就是「反覆練習題目，模擬考試臨場感，即使分數一開始沒進步，我還是戴上耳機、拿起筆，一次次努力。」這次多益，他穩穩寫完第200題，不緊張、不後悔，他覺得這一次，「我是準備好了」。

基中表示，林昆玄因家中阿嬤過世，未能參加5月的校內多益測驗，但他沒有因此放棄努力，選擇在校外繼續挑戰自己，用堅持寫下耀眼成績。每一位學生的成就背後，都有一段不為人知的堅持與努力。

「從B++到880不是奇蹟是堅持，金色證書的背後是無數次戴上耳機的反覆練習。」校長鍾定先表示，每個孩子都可以透過努力與陪伴，締造屬於自己的高點，感謝老師們的陪伴與支持及圖書館提供豐富資源，讓學生們堅持向前。基隆高中推動語言學習資源與英語檢測獎勵金，爭取好成績。

英語 多益 基隆

延伸閱讀

表揚會考5A以上學霸！嘉義縣42名學子獲獎 共頒66萬元獎金

影／力壓竹縣市！苗栗學子會考激勵方案頒獎 今年榜首數超車「揚眉吐氣」

才用鈔能力防丟AirPods！車銀優從飯店跑出來 下一秒耳機出逃遭輾壓

這不是AirPods！趕出門他誤拿一物當耳機 網共鳴曬糗事：阿嬤很生氣

相關新聞

會考B++多益880分全校最高 基中生：每日戴耳機的堅持

國立基隆高中三年級學生林昆玄，3年前國中會考只有B++，就讀基隆高中3年後，今年多益考到880分全校最高分拿到金色證書，...

「學檔不實」檢舉多 台大籲商討防弊

大學申請入學日前已落幕但餘波未平，本報掌握，台大近期仍持續收到學習歷程檔案備審資料不實的相關檢舉，校方坦言，今年的檢舉案...

學檔爭議多…高中端盼設獎項資料庫 供大學比對

今年大學申請入學備審資料不實爭議頻傳，學界憂恐重創申請入學機制。教育團體和高中端指出，不同程度的學生檢具的備審資料各有各...

考生備審資料高中端無心力查核 籲教部設資料庫讓大學比對

今年大學申請入學備審資料不實問題頻傳，學界憂恐重創申請入學機制。教育團體和高中端則指出，不同程度的學生，檢具的備審資料各...

再傳申請入學備審資料涉假 台大籲教育部商討防弊機制

升大學申請入學日前已落幕但餘波未平，本報掌握，國立台灣大學仍收到備審資料不實的相關檢舉，校方坦言，今年檢舉案比往年增加，...

嘉義永慶高中與嘉大資工簽署MOU 共築AI人才培育里程碑

嘉義縣立永慶高中AI科技特色班招生踴躍，每年錄取28人，帶領學生通過APCS測驗，增加升學競爭力，今年再與嘉義大學建立跨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。