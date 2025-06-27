「學檔不實」檢舉多 台大籲商討防弊

大學申請入學日前已落幕但餘波未平，本報掌握，台大近期仍持續收到學習歷程檔案備審資料不實的相關檢舉，校方坦言，今年的檢舉案比往年增加，將建議教育部召集大學及高中代表，針對今年申請入學各類型抄襲、誇大不實等狀況，商討相關處理與防弊機制。

台師大副教務長楊承山直言，今年的事件已重創學習歷程，若不想辦法，未來恐不再有人信任該機制。陽明交大副教務長楊雅如則認為，希望學生秉持誠信，若無法遵守，那學系可能回頭審視是否降低書審分數占比以減少風險。

據了解，今年爆出台中一名高中生因備審資料問題被五間大學醫學系撤銷正備取後，針對申請入學備審資料不實一事的檢舉案特別多，且多是學生間互相檢舉，包括台大理學院科系近日也接獲檢舉。

台大校方表示，不便透露科系資訊，若接獲檢舉案，皆會依照相關程序審議處理，針對各類型抄襲或誇大不實等情事，也將建議教育部召集各界代表，商討相關的處理及防弊機制。

不過台大也坦言，今年檢舉案比往年增加，為了妥善因應，希望藉由跨單位討論，擬定處理方式與流程ＳＯＰ。書面審查、備審資料都是多元考招重要一部分，不希望因個案否定整體，但目前備審資料查核確實有其困難，屆時會建議列入討論。

面對近日升學爭議，一名參與書審的國立大學教授表示，較具規模的學系，約一周內，扣掉上課和做研究的時間，一人須看卅至八十人的備審資料，還要與同事討論和打分數，沒有額外酬勞，「是你會花幾分鐘看？」這也導致頂尖熱門科系雖會看備審資料，但更側重學生修課成績，或自辦筆試篩選，在於量化或受高中認證的資料可信度較高。

楊雅如表示，歷年來檢舉案均不多，除醫學系一案收到的檢舉資訊較多外，其他案例則無明顯增加。以陽明交大為例，如書審封面頁已提醒學生需確保資料真實，也要簽名具結，都是希望學生秉持誠信。

楊雅如也說，大學真的很難查核，要求安排人力先行查驗資料真偽也是捨本逐末，還是需回到源頭由學生自我負責，且學系寧可看到有缺憾的經驗、看出學生的成長，「而非你有多厲害。」

教育部表示，審查資料疑義涉及高中教學輔導、大學審查及招生行政程序面等，將邀集高中端、大學端、考招單位開會討論，持續精進考招制度。

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