再傳申請入學備審資料涉假 台大籲教育部商討防弊機制

升大學申請入學日前已落幕但餘波未平，本報掌握，國立台灣大學仍收到備審資料不實的相關檢舉，校方坦言，今年檢舉案比往年增加，又針對今年申請入學各類型抄襲、誇大不實等狀況，將建議教育部召集各方單位，商討處理與防弊機制。教育部則回應，將邀集高中、大學、考招單位透過會議共同討論，持續蒐集不同面向建議，精進考招制度。

有學校教師向本報表示，繼今年A生因備審資料問題被五間大學醫學系撤銷正備取後，針對申請入學備審資料不實一事的檢舉案特別多，且多是學生間互相檢舉。

據了解，台大理學院科系近日也接獲檢舉，本報求證台大，校方不透露科系資訊，但表示接獲檢舉案，皆依照相關程序審議處理，針對各類型抄襲或誇大不實等情事，將建議教育部召集大學及高中代表，商討相關處理及防弊機制。

台大也說明，今年檢舉案比往年增加，為了妥善因應，希望藉由跨單位討論，未來能擬定處理方式與流程SOP。又書面審查、備審資料都是多元考招很重要的一部分，不希望因個案否定整體，但目前備審資料查核確實有其困難，屆時會建議列入討論。

面對近日升學爭議，一名參與書審的國立大學教授表示，較具規模的學系，約一周時間內，除上課和做研究，一人須看30至80人的備審資料，還要與同事討論和打分數，沒有額外酬勞，「是你會花幾分鐘看？」又頂尖熱門科系會看備審資料，但更側重學生修課成績，或自辦筆試篩選，在於量化或受高中認證的資料可信度較高。

台師大副教務長楊承山則建議，應設置一系統將高中生競賽、獎項等都直接納入系統內，屆時開放全國大學查詢，輸入學生名字就跳出得獎經歷，「高中端登錄，大學端查詢。」為多元表現把關。今年的事件重創學習歷程，若不想辦法，未來恐難有人信任該機制。

陽明交大副教務長楊雅如表示，歷年來檢舉案均不多，除醫學系一案收到的檢舉資訊較多外，其他案例無明顯增加。以陽明交大為例，如書審封面頁已提醒學生需確保資料真實，也要簽名具結，都是希望學生秉持誠信，若無法遵守，那學系可能回頭審視是否降低書審分數佔比以減少風險，或更側重參考有高中端認證的部分。

楊雅如也談到，大學真的很難查核，要求安排大量人力先行查驗資料真偽也是捨本逐末，還是需回到源頭由學生自我負責，且學系寧可看到有缺憾的經驗、看出學生的成長，「而非你有多厲害。」

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