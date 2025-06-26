考生備審資料高中端無心力查核 籲教部設資料庫讓大學比對

今年大學申請入學備審資料不實問題頻傳，學界憂恐重創申請入學機制。教育團體和高中端則指出，不同程度的學生，檢具的備審資料各有各的狀況，但現況是多數高中沒有人力幫學生查核、審視，也建議教育部未來能建立統一獎項資料庫，匯入各單位比賽得獎資料，以利大學快速查核多元表現。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉分析，高中從均標生開始分野，呈現的學習歷程樣貌可說截然不同，主管機關以頂大看到的例子宣傳，「但送到台大的備審資料，文大老師一輩子都看不到。」頂標生的備審資料想辦法「各顯神通」、極度內卷；均標以下學生，可能連每學期定時上傳都做不到。

魏佳卉談到，綜觀近期升學爭議，無論是哪一種程度的學生都是各有各的狀況，都得看學校有無心力、人力幫學生查核，但高中端多數學校沒有足夠量能幫學生做好，是迫切要面對的問題。

成淵高中教師史美奐表示，希望教育部能建立統一、完整的獎項資料庫，匯入各單位辦理的比賽得獎資料，至於很多活動、比賽都是由外圍單位辦理，也可主動通報教育部建檔，如此一來，大學端就可以透過資料庫直接比對，也不用一一查證。

史美奐也指出，過往曾有私校爆出課程學習成果造假的疑慮，當時教育部有建立防弊機制，未來如要防範，就要訂定足夠的懲罰機制，讓學校不會以身試法。

國教行動聯盟理事長王瀚陽亦表示，應建置系統讓各單位匯入語言證明、大型比賽結果等資料，讓大學端無需驗證，只要查詢就能確認真實性。另外，現階段除課程學習成果外，備審資料都沒有經過認證就送往大學端，備審資料應由高中端把關，確保內容沒有造假或誇大。

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