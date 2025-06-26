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嘉義永慶高中與嘉大資工簽署MOU 共築AI人才培育里程碑

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣立永慶高中校長郭春松（右）今與嘉義大學資工系主任林楚迪（左）簽署MOU，推動人工智慧與程式設計教育。圖／郭春松提供
嘉義縣立永慶高中校長郭春松（右）今與嘉義大學資工系主任林楚迪（左）簽署MOU，推動人工智慧與程式設計教育。圖／郭春松提供

嘉義縣立永慶高中AI科技特色班招生踴躍，每年錄取28人，帶領學生通過APCS測驗，增加升學競爭力，今年再與嘉義大學建立跨校合作，永慶高中校長郭春松今與嘉義大學資工系主任林楚迪簽署MOU，推動人工智慧與程式設計教育，共築科技人才培育新里程碑。

郭春松說，高中升大學的個人申請、特殊選才備審資料，有些學校資訊科系已將APCS（大學程式設計先修檢測）列為評分項目，現在高中生確實要學的很多，目前最佳成績是4+4，學生平均成績為3+2，透過跨校合作課程引進專業師資，盼對學生學習有幫助。

永慶高中今年首度與嘉義大學簽署正式合作備忘錄，嘉大資工系將提供AI科技、大數據及資安師資，每學期開辦AI與資訊科技講座及課程；永慶高中則鼓勵教師進修嘉大碩博士班，強化教學能量，促進雙方在教育、師資、學術資源等領域交流與合作。

郭春松也說，AI科技特色班結合程式設計與人工智慧核心課程，配合APCS大學程式設計先修檢測、生成式AI應用與資安等實作課程，學生在KIBO機器人挑戰賽、世界青少年發明展、全國資訊電子設計競賽嶄露頭角，與嘉義大學資工系合作將持續深化AI科技教育。

林楚迪表示，此次合作不僅是大學與高中攜手推動科技教育的典範，也期望能培育出更多具有創造力與實務能力的科技人才，共同為嘉義地區的教育與產業注入新能量，盼實現高中與大學之間無縫接軌的合作模式，為推動台灣科技教育與人才培育貢獻心力。

嘉義縣立永慶高中校長郭春松（左）今與嘉義大學資工系主任林楚迪（右）簽署MOU，推動人工智慧與程式設計教育。圖／郭春松提供
嘉義縣立永慶高中校長郭春松（左）今與嘉義大學資工系主任林楚迪（右）簽署MOU，推動人工智慧與程式設計教育。圖／郭春松提供
嘉義縣立永慶高中與嘉義大學資工系締結合作夥伴關係，將推動人工智慧與程式設計教育，共同培育AI科技人才。圖／郭春松提供
嘉義縣立永慶高中與嘉義大學資工系締結合作夥伴關係，將推動人工智慧與程式設計教育，共同培育AI科技人才。圖／郭春松提供

義大 嘉義

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