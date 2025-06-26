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南一中黃敬宸錄取台大法律系 「把錯誤弄懂就是最好的學習方法」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中應屆畢業生黃敬宸今年學測拿下國文、英文、社會科滿級分，如願錄取台大法律系。記者鄭惠仁／攝影
台南一中應屆畢業生黃敬宸今年學測拿下國文、英文、社會科滿級分，如願錄取台大法律系。記者鄭惠仁／攝影

台南一中應屆畢業生黃敬宸今年學測拿下國文、英文、社會科滿級分，如願錄取台大法律系，未來希望擔任檢察官司法官，實踐公理正義。他分享讀書經驗，猛刷題及反覆苦讀不是好辦法，把錯誤弄懂就是最好的學習方法。

黃敬宸說，小時候就覺得檢察官很帥，一直有當檢察官的想法，上了國高中學習了與公民等法律有關的課程後，更有興趣。到了高三因接觸更多時事，以及了解更多社會面，這樣的志向也更為明顯，目標就是當檢察官或司法官。

他談到，自己對於生活中的規範特別有興趣，想了解這些規則如何形成、為什麼存在，以及人們如何在不知不覺中受到它們的影響。他喜歡觀察社會運作的邏輯，思考制度背後的價值與目的。也因此，對法律、社會學等領域產生濃厚興趣，希望未來能進一步探索規範如何建構人與人之間的關係，進而促進更公平合理的社會發展。

關於學習的方法，他認為要找到自己犯錯的根本原因在哪裡，不要只是一味刷題及反覆苦讀。他認為犯錯可能是系統性的問題，最底層的理解出錯，延伸出來的應用，自然也會出現偏差。與其頭痛醫頭、腳痛醫腳，不如回到原點，重新檢視觀念是否清楚、架構是否穩固。他舉例說，如果基礎定理沒弄懂，後面再怎麼努力解題，也只是事倍功半。

他舉例，有一陣子模擬考不如預期，就積極找改善的方法，除了勤駔練習並確實訂正，把錯誤弄懂；另，為了提升英文寫作能力，每周寫至少2、3篇的英文作文，請老師批改訂正，成績就拉了上來。黃敬宸認為學習最重要的是，要有自己的想法，再用合於邏輯的方式把自己的想法表達出來，「能把錯誤弄懂就是最好的學習方法」。

校長廖財顧與秘書林皇德表示，黃敬宸從對規範的好奇出發，黃敬宸一步步走向法學的殿堂；從錯誤中反思，培養出深層而紮實的學習觀。他不追求表面的速成，而在意理解的深度與思維的獨立性。

法律系 檢察官 司法官

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