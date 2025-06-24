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申請入學法政缺額多…法律系還值得讀嗎？過來人列5類型「不適合念」

聯合新聞網／ 綜合報導
考生示意圖。圖／AI生成
考生示意圖。圖／AI生成

今年大學個人申請制度中，法政學群名額使用率僅剩約71%，導致包括台大、政大在內的多所頂尖法律系出現缺額，顯見過往具有明星光環的法律系對學子們的吸引力降低，引發討論。

在114學年度申請入學放榜後，據報導法政學群名額使用率僅有71%，較其他熱門學群低。素來熱門的台大、政大法律系今年均未招滿，台大法學組甚至剩下5個缺額，政治系也缺額較多。招生專家指出，少子化與數乙首次入測影響志願填報，同時學生興趣轉向科技及二類組科系，也是法學報考熱度下降的主因。

除了大環境影響學生們多選擇理工科系外，《104職場力》曾有一篇針對法律系的探討文章，內文提及念法律的未來並非一定光明，光是門檻超高的國考就足以讓許多高材生吃盡苦頭，「曾經的通過率是10%，最近多了400分門檻，通過率大概是6–8%，是所有需要國考的科系裡面最硬的門檻」，而且即使放棄一切只專注備考，也不一定能考過，因為範圍大、題目少，「你的分數就取決於當下考出來的一兩題，簡而言之，運氣影響很大」。

就算好不容易考上，還要面對5個月的實習期，實習缺也很難找。熬過平均薪水2.5萬的實習期，當上律師後加班是常態，薪水頂標也只有7、8萬，想要到達像電視裡發大財的律師，「往往是超高工時，犧牲私人生活所換來」。

文章最後列出5種不適合念法律的人：想賺大錢、追求 work-life balance、想移居國外、討厭考試、英文不好；以及4種適合念法律的人：想考公職、英文不好、喜歡背誦、想和一群對議題有著獨到見解、精闢思考的人當同學。作者呼籲學弟妹們不要輕易放棄物理化學數學等理科，保留選擇其他科系的機會，「選科系真的要冷靜，多聽父母建言，多查資料」。

申請入學 法律系 114學測

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