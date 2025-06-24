準台大醫科學霸科展涉抄恐影響入學 學長喊話：她可能也是受害者
台中一名女高中生今年透過繁星、申請入學錄取台灣大學醫學、電機系，但因科展作品涉抄襲期刊論文，主辦單位昨撤獎，台大也將重新討論該生錄取資格。但醫師、時事評論家沈政男認為，該生恐是善意第三人，台大醫不應更改錄取決定。
身為中一中、台大醫校友的沈政男指出，該生被爆科展涉抄後，台大醫先表示，繁星不採計學習歷程，不影響錄取，但昨公布科展撤獎後，改稱收到檢舉將開會討論其錄取資格；但他認為，該生可能是善意第三人，不知道作品違反研究倫理。
他進一步表示，其科展作品發想、研究架構、發表格式等，多由校內老師、校外教授指導完成，但該研究題材艱澀，高中生基本上不可能知道那麼先進的研究題材，更不知道先前已被發表在國際期刊，除非是整天浸淫在這個領域的人。
如今台大醫卻因為該生被指導的科展作品，陷入重新討論其錄取資格的困境，他建議台大應請學生說明，創作時是否知道已違反研究倫理仍執意而為，或只是接受他人協助；如有必要也該把指導老師、指導教授等找來確認該生是否刻意抄襲。
沈政男表示，科展撤獎是對的，因為該件作品有明顯瑕疵，禁賽是對研究團隊的整體處罰。至於校方討論繁星錄取，應釐清那位高中生在研究過程的參與狀況與承擔研究倫理的責任，不能一概而論。但若該生若不知情，那她也是受害者。
他也認為，台大醫學系不應更改錄取決定，更何況那樣的科展作品研究倫理有無問題，「根本不是一個高中生扛得起的責任。」台大醫學系先前已說不影響錄取資格，如今若反悔，該生已沒機會參加分科測驗，台大將造成該生權益嚴重損失。
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