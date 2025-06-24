快訊

曾稱霸牛排界！貴族世家撤出台北市 唯一分店6月底熄燈

NBA／綠衫軍送走昔奪冠功臣 哈勒戴回當初「過水」的拓荒者

陸紀念抗日勝利80周年習近平將出席 9/3閱兵邀國民黨抗日老兵現場觀禮

聽新聞
0:00 / 0:00

準台大醫科學霸科展涉抄恐影響入學 學長喊話：她可能也是受害者

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
一名台灣大學醫學系錄取生被爆科展作品抄襲，科教館昨撤獎將追回獎金；台大也將召開會議討論該生的錄取資格。本報資料照
一名台灣大學醫學系錄取生被爆科展作品抄襲，科教館昨撤獎將追回獎金；台大也將召開會議討論該生的錄取資格。本報資料照

台中一名女高中生今年透過繁星、申請入學錄取台灣大學醫學、電機系，但因科展作品涉抄襲期刊論文，主辦單位昨撤獎，台大也將重新討論該生錄取資格。但醫師、時事評論家沈政男認為，該生恐是善意第三人，台大醫不應更改錄取決定。

身為中一中、台大醫校友的沈政男指出，該生被爆科展涉抄後，台大醫先表示，繁星不採計學習歷程，不影響錄取，但昨公布科展撤獎後，改稱收到檢舉將開會討論其錄取資格；但他認為，該生可能是善意第三人，不知道作品違反研究倫理

他進一步表示，其科展作品發想、研究架構、發表格式等，多由校內老師、校外教授指導完成，但該研究題材艱澀，高中生基本上不可能知道那麼先進的研究題材，更不知道先前已被發表在國際期刊，除非是整天浸淫在這個領域的人。

如今台大醫卻因為該生被指導的科展作品，陷入重新討論其錄取資格的困境，他建議台大應請學生說明，創作時是否知道已違反研究倫理仍執意而為，或只是接受他人協助；如有必要也該把指導老師、指導教授等找來確認該生是否刻意抄襲。

沈政男表示，科展撤獎是對的，因為該件作品有明顯瑕疵，禁賽是對研究團隊的整體處罰。至於校方討論繁星錄取，應釐清那位高中生在研究過程的參與狀況與承擔研究倫理的責任，不能一概而論。但若該生若不知情，那她也是受害者。

他也認為，台大醫學系不應更改錄取決定，更何況那樣的科展作品研究倫理有無問題，「根本不是一個高中生扛得起的責任。」台大醫學系先前已說不影響錄取資格，如今若反悔，該生已沒機會參加分科測驗，台大將造成該生權益嚴重損失。

醫學 台大 倫理

延伸閱讀

賴清德「團結十講」第一講國家 醫曝和30年前同一套還講錯

中選會淪民進黨工具？ 沈政男痛批選舉翻桌術

醫師公開早期失智偵測技巧 用這兩題心理測驗超靈驗

10天前才斷言徐巧芯會沒事 沈政男突改口：恐遭罷免

相關新聞

準台大醫科學霸科展涉抄恐影響入學 學長喊話：她可能也是受害者

台中一名女高中生今年透過繁星、申請入學錄取台灣大學醫學、電機系，但因科展作品涉抄襲期刊論文，主辦單位昨撤獎，台大也將重新...

繁星錄取台大醫高中生科展作品遭撤獎 中市教育局說話了

台中一名高中生今年繁星錄取台大醫學系，其科展得獎作品被認定違反研究倫理，遭撤銷參賽資格與獎項；台灣大學將開會討論該生錄取...

科展涉抄襲 準台大生遭科教館撤獎

台中一名高中生今年以繁星入學錄取台灣大學醫學系，卻被爆料科展作品疑似抄襲指導教授的期刊論文。主辦台灣科展的科教館昨天公布...

科研LED合成醛爆抄襲！高中生繁星上台大醫學系 資格將被重議

大學申請時的學習歷程檔案真實性再成為爭議。台中一中一名資優生透過「繁星推薦」錄取台灣大學醫學系，又申請入學錄取電機系，亮...

台大醫錄取生科展獎項遭拔 台大將開會討論錄取資格

一名台灣大學醫學系錄取生被爆科展作品抄襲，科教館今證實撤銷獎項、追回獎金。對此，台大表示，將會召開會議討論該生的錄取資格...

學檔「科展作品爆抄襲」 高中學霸少女遭撤銷獲獎…校方回應了

台中一名女高中生今年錄取台灣大學醫學系，卻被爆料科展作品疑似抄襲指導教授的期刊論文。主辦台灣科展的科教館今公布審查結果，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。