科展涉抄襲 準台大生遭科教館撤獎

台中一名高中生今年以繁星入學錄取台灣大學醫學系，卻被爆料科展作品疑似抄襲指導教授的期刊論文。主辦台灣科展的科教館昨天公布審查結果，確認該科展作品有違反研究倫理，委員判定撤銷該作品參展資格及所獲獎項，也將追回獎狀與獎金。台大表示，將召開會議討論該生的錄取資格。

科教館指出，有關第六十四屆全國科展及二○二五國際科展之參賽作品《硫下光的成醛—發光二極體促進二硫縮醛合成之研究》，科教館召開兩次專業審查會議，昨邀請兩位作品作者及指導老師親自到審查會現場說明。

科教館表示，根據兩位作者及指導教師陳述、實驗操作流程順序描述、檢附的實驗日誌、校方提供學生出勤紀錄等，皆顯示兩位學生確實有進行研究之實，惟數據收集及處理、全國科展作品說明書及國際科展研究報告內容部分，有違反研究倫理之情事。

科教館表示，經審慎評估及審查委員專業判定，確認該作品有違反研究倫理之實，依據「中華民國中小學科學展覽會實施要點」及「臺灣國際科學展覽會實施要點」決議撤銷該作品於參展資格及所獲獎項，並追回所獲得獎狀及獎金，兩位作者及指導教師停止參加「中華民國中小學科學展覽會」及「臺灣國際科學展覽會」一年。

台大日前指出，該名學生選擇以繁星推薦管道錄取醫學系，這項管道沒有採計學習歷程，唯一可能影響的只有面試。「目前來看，不影響她的錄取資格。」台大昨改口稱，已接到相關檢舉，學校將會召開會議討論該生的錄取資格。

另外，該生原本申請入學上台大電機系，台大表示，因其已透過繁星推薦錄取醫學系，依招生規定即喪失原申請入學的統一分發資格。

該生原就讀的高中指出，尊重科教館專業審查與決議；畢業生在本次決議後續所需協助，學校將盡力提供輔導與支持，未來會深化研究素養與倫理意識。

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