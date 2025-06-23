科研LED合成醛爆抄襲！高中生繁星上台大醫學系 資格將被重議

大學申請時的學習歷程檔案真實性再成為爭議。台中一中一名資優生透過「繁星推薦」錄取台灣大學醫學系，又申請入學錄取電機系，亮眼成績受到矚目，但也因此被檢舉其科展作品爆抄襲指導教授期刊論文。臺大校方23日傍晚宣布，校方將召開會議討論該生錄取醫學系的資格。

而爆出爭議的科展作品，是以研究利用不同的發光二極不同波長可見光，協助生產出二硫縮醛的綠色化學研究，是當今最環保的ESG主題。「二硫縮醛」化合物被廣泛應用在藥物、螢光染劑、當成反應中的催化劑等，在許多藥物或殺蟲劑中出現。

一名台中一中畢業生以《硫下光的成醛—發光二極體促進二硫縮醛合成之研究》科展主題，連奪第64屆中華民國中小學科學展覽會第一名及2025年台灣國際科學展覽會獎項四等獎，該名學生今年透過繁星計畫錄取醫學系，但作品遭檢舉涉嫌抄襲後，科教館經過調查，23日宣布認定有違反研究倫理情事撤回獎項並追回獎金。

由於該生錄取臺大醫學系，是否影響該生錄取資格，臺大原認為不受影響，但23日傍晚表示，因接到相關檢舉，學校將會召開會議討論該生的錄取資格。台大並補充指出，至於該生原本申請入學上本校電機系的部分，因其已透過繁星推薦錄取醫學系，依招生規定即喪失原申請入學的統一分發資格，故此次校方會議單純討論醫學系資格。

而引爆抄襲爭議的，是關於近年很熱門的綠色化學研究，兩學生利用發光二極體不同波長的可見光，來誘導光催化劑「曙紅Y」催化醛和硫醇，進行硫縮醛化的反應，用微量的光催化劑曙紅 Y，在不需要過渡金屬及溶劑的條件下進行硫縮醛反應。

光催化是一個對環境友善的系統，不僅低污染也能節省成本，綠色化學合成方法可以找到有別於傳統過渡金屬催化外的新選擇，降低環境污染。

商品推薦