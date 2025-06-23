台大醫錄取生科展獎項遭拔 台大將開會討論錄取資格

一名台灣大學醫學系錄取生被爆科展作品抄襲，科教館今證實撤銷獎項、追回獎金。對此，台大表示，將會召開會議討論該生的錄取資格。

台中一名高中生今年錄取台灣大學醫學系，卻被爆料科展作品疑似抄襲指導教授的期刊論文。主辦台灣科展的科教館今公布審查結果，確認該份科展作品有違反研究倫理之情事，委員判定撤銷該作品參展資格及所獲獎項，也將追回獎狀與獎金。

對此，台大表示，已接到相關檢舉，學校將會召開會議討論該生的錄取資格。

另外，該生原本申請入學上台大電機系，台大表示，因其已透過繁星推薦錄取醫學系，依招生規定即喪失原申請入學的統一分發資格。

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