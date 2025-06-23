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學檔「科展作品爆抄襲」 高中學霸少女遭撤銷獲獎…校方回應了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
示意圖。圖／AI生成
示意圖。圖／AI生成

台中一名女高中生今年錄取台灣大學醫學系，卻被爆料科展作品疑似抄襲指導教授的期刊論文。主辦台灣科展的科教館今公布審查結果，確認該份科展作品，有違反研究倫理之情事。委員判定撤銷該作品參展資格及所獲獎項，也將追回獎狀與獎金。高中生校方表示，尊重專業審查與相關決議。

不過，台大校方日前指出，該名學生選擇以繁星推薦管道錄取醫學系，這項管道沒有採計學習歷程，唯一可能影響的只有面試。然而學生在面試中表現良好，獲得評分教師一致認可，「因此目前來看，不影響她的錄取資格。」

高中生校方指出，尊重台灣科學教育館的專業審查與相關決議。針對畢業生在本次決議後續所需協助，學校將盡力提供輔導與支持。

校方表示，學校專題研究課程，教師均會安排學術倫理主題課程。未來也將與師生持續努力，深化研究素養與倫理意識。

校方強調，科學教育是國家發展的根本，也是培育未來人才的重要基石。校方師長是推動科學教育的關鍵力量，感謝所有辛勤投入第一線教學的老師們。學校將持續支持並鼓勵教師專業發展，共同努力為國家未來持續培養優秀的科學人才。

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