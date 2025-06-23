繁星錄取台大醫…高中生學檔「科展作品爆抄襲」 科教館：撤銷獲獎資格

台中一名女高中生今年錄取台灣大學醫學系，卻被爆料科展作品疑似抄襲指導教授的期刊論文。主辦台灣科展的科教館今天公布審查結果，確認該份科展作品，有違反研究倫理之情事。委員判定撤銷該作品參展資格及所獲獎項，也將追回獎狀與獎金。

不過，台大校方日前指出，該名學生選擇以繁星推薦管道錄取醫學系，這項管道沒有採計學習歷程，唯一可能影響的只有面試。然而學生在面試中表現良好，獲得評分教師一致認可，「因此目前來看，不影響她的錄取資格。」

科教館指出，有關「第64屆中華民國中小學科學展覽會」（全國科展）及「2025年臺灣國際科學展覽會」（簡稱國際科展）之參賽作品《硫下光的成醛—發光二極體促進二硫縮醛合成之研究》，科教館6月16日及6月23日召開兩次專業審查會議，今天邀請2位作品作者及指導老師親自到審查會現場說明。

科教館表示，根據2位作者及指導教師之陳述、實驗操作流程順序之描述、檢附之實驗日誌、校方提供之學生出勤紀錄等，皆顯示2位學生確實有進行研究之實，惟數據收集及處理、全國科展作品說明書及國際科展研究報告內容部分，有違反研究倫理之情事。

科教館表示，經本館審慎評估及審查委員專業判定，確認該作品有違反研究倫理之實，依據《中華民國中小學科學展覽會實施要點》肆、九、（十）及《臺灣國際科學展覽會實施要點》拾參、二之規定，決議如下：

一、撤銷該作品於「第64屆中小學科學展覽會」及「2025年臺灣國際科學展覽會」參展資格及所獲之獎項。 二、追回「第64屆中小學科學展覽會」及「2025年臺灣國際科學展覽會」所獲得之獎狀及獎金。 三、2位作者及指導教師停止參加「中華民國中小學科學展覽會」及「臺灣國際科學展覽會」1年

科教館表示，再次呼籲全國師生珍惜研究成果，恪守學術倫理，維護科學研究之誠信與公正，共同營造優質且公平的學術環境。

一名女學生今年同時錄取台大醫學系與台大電機系，遭爆料女學生科展作品疑似抄襲。圖／本報資料照片

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