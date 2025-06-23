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南一中蔡承恩個申上台大醫 分享讀書心得：找到適合自己的方法

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中應屆畢業生蔡承恩學測四科滿級分，以個人申請錄取台大醫學系。記者鄭惠仁／攝影
台南一中應屆畢業生蔡承恩學測四科滿級分，以個人申請錄取台大醫學系。記者鄭惠仁／攝影

台南一中應屆畢業生蔡承恩學測四科滿級分，以個人申請錄取台大醫學系，他是學校儀隊成員，從旗手訓練中體會到每個角色都有獨特價值的花瓶哲學，讓自己更能用心做到最好。他分享讀書經驗，「適合自己的方法才是考好的方法」。

蔡承恩說，自己從小就喜歡助人，有機會看到社工師忙著走入社區服務人群，曾想當社工師，但上了國高中，認為自己讀書還滿有天分，因醫師同樣是服務人群的工作，又對醫學臨床有興趣，而以醫師為志向。因父母都是藥師，會分享醫藥相關資訊，更了解醫師的工作，也有機會到醫院當志工，加上學校也有半偏鄉營隊服務，自己很喜歡這樣的服務工作，更堅定這一志向。

他分享讀書經驗，遇到問題會先想一遍，然後上網找一些資訊，以及翻閱相關數據來解決問題，真的沒法解決，才會問老師及和同學討論。他說，適合每個人的讀書方式不一，自己在高一、高二時也是試著找適合自己的讀書方式，如去補習，但發現被老師一直塞東西的讀書方式，很不適合自己，因學習效果不好。因此，高三改變方式，減少補習，主靠自己讀，不懂就弄到懂。讀書方法很多種，但「適合自己的方法才是考好的方法」。

蔡承恩在儀隊擔任旗手，每個禮拜都投入許多時間與汗水練習。但旗手總是像木頭一樣站立，不像操槍手可以展示華麗奪目的特技，表演結束後人們也不會記得旗隊。不過，旗手對於儀態的要求相當嚴格，每天要緊貼牆壁站立30分鐘後才能開始練習，每一個姿勢都要做到極致，抬腳的高度、角度、速度，都必須要精準到位，一點也不輕鬆。他也從旗手的訓練中體會「花瓶」的哲學—每一個角色都有獨特的價值，都必須用心做到最好。

進入大學後，蔡承恩希望加入醫療服務團，實際運用所學幫助更多人。他相信，醫師的使命不僅在於精準的技術，更在於無聲的守護與專注的付出，「正如儀隊旗手的堅定站姿，無聲卻深具力量。」走出操場、走進診間，他將繼續用行動實踐「做到最好」的哲學，在看似平凡的崗位上，發揮不平凡的影響力。

醫師 醫學

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