分科測驗衝刺／數乙初登場線性規劃必考 數甲多選破解有技巧

114學年分科測驗將於7月11日、12日舉行，今年回應大學端選才需求，首度加入數學乙考科。聯合報即日起推出分科測驗衝刺系列報導，協助考生融會貫通、事半功倍，在考試當日發揮最佳實力。

師大附中教師殷灝分析近年數甲三星必考單元，包括選修上冊的極限、微分、積分；選修下冊的複數與多項方程式，如虛根成對定理、複數的幾何意義等；以及空間向量、空間中的平面與直線。

殷灝表示，縱觀近三年分科測驗，上述單元配分都在10分以上甚至20分，代表微積分、複數、空間三個單元每個單元至少會出兩題，若有一題出在非選擇題，分數更會達20分之多，且三個單元的加總分數，也達到將近數甲一半的配分，可說是最核心的考點，考生可回顧每次模擬考練習三個單元中哪一項較弱，最後針對弱項補強。

針對上述必考單元，殷灝建議考生三階段補強，首要能先藉課本熟悉基本題、觀念和公式，再者，可參考市面上的數甲參考書，練習變化性題目，待前兩個階段完成後，回頭找舊課綱時期北區、全國模擬考題，新舊課綱範圍無太大差異，可針對較弱的單元一次練習三年的模考試題。

殷灝也談到，二星級必考單元包括選修下冊二次曲線、隨機變數、機率；第四冊矩陣；第三冊的指數與對數函數、平面向量、三角函數；第二冊三角比、排列組合以及第一冊直線與圓，近三年每單元配分約為6分至8分，每個單元約考一題，學生可用上述兩階段方式補強，若有基本掌握程度，也能直接進攻歷屆模擬考題。

殷灝也指出，分科測驗數甲難度比過去的指考略高，近年聽到學生反應大考常有寫不完、壓線完成等狀況，因此也建議，單選題加上選填題最多寫不超過25分鐘，非選題同樣不超過25分，多選題則不要超過30分，並預留時間回頭檢視。

殷灝也提醒學生多選題答題技巧，真的時間不夠可猜答。近年多選題答案多為二或三個選項，時間不足就先算前三個選項，只要前三選項有把握對，最後兩個選項可再利用湊滿三個或兩個答案為主的猜答方式完成，但前提仍是考生要先確信前三選項對錯，「不要只會一半、只會一點。」要有九成信心才能猜答。

建國中學教師黃智昇則提點考生數乙重點，他表示，今年分科測驗首度納入數乙，測驗範圍包括「10年級必修」、「11年級必修A類和B類均相關聯」、「12年級加深加廣選修數學乙」，讓高二無論是修讀數Ａ或數Ｂ的考生在選考數乙時，不用額外去讀另一個類別的課程。

黃智昇指出，數乙重要單元如「線性規劃」，數乙獨有，可說是必考題。其解題步驟非常明確，建議考生可先從題目中找到目標函數，通常可表示為ax＋by，再列出各限制條件的聯立式，藉以描繪出可行解區域，最後使用平行線法或頂點法即可求出最佳值，其中需注意是否有整數解等限制。

再者，黃智昇也說，「無窮等比級數」則是極限單元中相當重要的概念，大考中心的數乙參考試卷中，兩份都各有一題用於測驗該概念，其求和公式是必背重點；「微分、積分」單元則有機會考出簡單的積分操作，以及相對而言較困難的符號意義，如極限存不存在的意義為何、微分等於0的意義、導數的邊際意涵是什麼、二階導數與凹凸性的判斷等較難的判斷題，建議答題時能留到最後思考。

另外，黃智昇也談到，其他重點如「分佈與統計」，只要按題幹要求分類，列出所求隨機變數的機率分布表，即可計算其期望值、變異數及標準差，應不難；「複數」單元的重點則在複數的四則運算、複數絕對值的幾何意義以及虛根成對定理，提醒考生四則運算不會太難，兩複數相減的絕對值，代表複數平面上兩複數間的距離，此重點應該牢記；虛根成對的條件是實係數多項式方程式，也要多加留意。

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