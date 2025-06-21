117學年申請入學 篩選倍率放寬到4倍

大學招生委員會聯合會大會昨開會決議，擴大申請入學第一階段篩選倍率，由現行最高三倍，調升至四倍，一一七學年起實施，將適用於現在的九年級生。招聯會執行秘書王泓仁表示，調整篩選倍率有助擴大申請入學第一階段通過人數，讓更多考生獲得進入第二階段甄試的機會。

據了解，昨招聯會舉行三階段投票，第一階段討論是否同意增加申請入學篩選倍率，以卅四票同意、卅一票不同意，驚險通過；第二階段討論放寬至四倍或四點五倍，以五十五比八票，四倍獲壓倒性支持；第三階段討論上路時間，最終通過延至一一七學年上路。

王泓仁表示，一○九至一一三學年度間，申請入學系組未足額分發的比率明顯上升，從過去的百分之卅四，增至百分之六十五，且二階段指定項目甄試報名率仍呈下降趨勢，因此招聯會教務長工作小組及常務委員會評估，建議提高第一階段篩選倍率，經會員大會表決後，決議調高為最高四倍。

一名與會人士表示，私立大學多不希望放寬，但最終幾間設有醫學系的私校贊同，認為倍率放寬後，雖然醫學系學生過篩分數可能下降，但程度還是很好，且也要考慮到家長與學生的期待。

但也有學校高層表示，優久聯盟等老牌私校多還是反對，但又無法公開表態，只好採消極抵抗，讓方案延至一一七學年實施，也是給教育部軟釘子碰。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，放寬至四倍率對招生競爭力佳的科系有利、對冷門科系無益，屆時科系能否辦出特色，將比學校品牌更重要。

魏佳卉說，放寬倍率後學生通過志願數會變多，二階甄選將更競爭，但若二階時段仍維持現行的二周時間，撞期問題恐更嚴重。

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