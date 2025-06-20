申請入學倍率放寬至4倍 有利優勢科系、沒特色恐更糟
大學招聯會今通過申請入學篩選倍率，由現行3倍率擴大至4倍，將於117學年上路、適用於今年9年級的學生。升學輔導專家分析，熱門校系使用4倍率競爭恐會更激烈，但若沒特色、招生弱勢的科系，放寬至4倍率恐還是沒人，而放寬倍率，也會讓一階篩選通過分數會稍微下降。
大學申請入學長年維持3倍的篩選倍率，但近年面臨國內少子化，為因應招生人數減少、提高學生參與機會，招聯會大會決議放寬第一階段倍率，期望讓更多學測成績達校系檢定標準的學生，有機會進入第二階段甄試。
升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，近年學生傾向選系不選校，對熱門科系而言，放寬至四倍率招生可多多益善，但無法做出特色的科系、冷門科系，屆時放寬至四倍率也還是沒人來。
魏佳卉談到，有競爭力的科系可網羅更多學生加入競爭，但部分冷門科系目前通過一階人數連3倍率都無法達成，屆時即便可擴大至4倍率也沒意義，此舉可說對熱門或招生競爭力佳的科系有利、對冷門科系無益，也評估屆時科系能否辦出特色，比學校品牌更重要。
魏佳卉也說，又放寬倍率後屆時學生申請入學通過的志願數會變多，二階甄審將更競爭，但若二階甄審時段仍維持現行的二周時間辦理，則屆時撞期問題恐更嚴重。
得勝者文教升學輔導專家藍天予表示，因一階段通過人數增加，部分前端的熱門志願科系，一階段通過門檻有機會從如55級分落至54級分，而招生人數愈多，則下降幅度可能愈大。
藍天予舉例，如部分私校科系一屆都招100人，使用3倍率或4倍率，通過一階篩選的人數差異就會非常大，分數也會下降比較多，但若校系想避免分數下降的問題，也能繼續維持3倍率，但篩選倍率放大，也能讓更多考生進入二階段甄選，還是能解決目前重複錄取、名額使用率低的問題。
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