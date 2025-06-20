117學年申請入學放寬至4倍率 考生進二階機會更高

少子化衝擊大專校院招生，導致近年系所缺額增加，大學招生委員會聯合會會員大會今天通過決議，將擴大「申請入學第一階段篩選倍率」，由現行最高3倍，調升至4倍，並自117學年度起正式實施，希望藉調高篩選倍率，能提高學生參與度，減少一階淘汰的遺憾。

本報掌握，招聯會會員大會今天舉行三階段投票，第一階段先討論是否同意增加申請入學篩選倍率，以34票同意、31票不同意獲得通過；第二階段再討論放寬至4倍或4.5倍，4倍獲得絕大多數支持，以55比8票通過；但大會最終選擇較緩和的方式，第三階段討論上路時間，25票贊同115學年招生，即明年就實施，但有38票認為117學年實施為佳，最終通過延後至117年上路。

篩選倍率顧名思義為申請入學第一階段時先篩選出招生人數幾倍的人，以進入第二階甄試。以台大中文系為例，其今年招生名額23，依目前篩選倍率為3，即最多可讓23乘以3，69人進入二階甄試；若篩選倍率升至4倍，則將有92名學生可進入二階甄試。

教育部統計，自113學年度起，大學一年級新生人數預估將跌破19萬人，為因應招生人數減少、提高學生參與機會，招聯會會員大會決議放寬第一階段倍率，期望讓更多學測成績達校系檢定標準的學生，有機會進入第二階段甄試。

招聯會執行秘書王泓仁表示，109至113學年度間，申請入學系組未足額分發的比例明顯上升，從109學年度34.4%增加至112學年度的72.7%，雖113學年度略降至65.7%，但整體仍居高不下，且第二階段指定項目甄試的報名率仍呈下降趨勢。因此，招聯會教務長工作小組及常務委員會審慎評估，建議將第一階段篩選倍率自3倍提高至4倍或4.5倍，經會員大會表決後通過調高為最高4倍。

王泓仁表示，調整篩選倍率有助擴大第一階段通過人數，讓更多考生獲得進入第二階段甄試的機會；對大學而言，也可提升選才的彈性與多樣性，不論公私立學校皆可受益，並有助於緩解招生缺額。

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