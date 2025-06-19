高雄聯合教甄遭考生質疑不公 三民家商：公平公正且合規
114學年度市立高級中等學校聯合教師甄選於昨日公告複試成績，全國教育產業總工會接獲考生陳情，質疑「高筆試、低試教」，成績分配不合理。遭控學校三民家商表示，試教、實作、口試複試程序均合乎相關規範，後續配合本次聯合教甄委員會召開申訴及緊急事件處理專案小組會議，以維護考生權益。
參加教師甄選的流浪教師反映，參加高雄市立高級中等學校聯合教師甄選中的「三民家商國際貿易科教師甄試」，以筆試70分進入複試，6月15日複試，試教成績僅20分；另一名考生則為13.67分，兩人筆試均獲高分，全教產認為違反評審常態，懷疑其中有弊端。
三民家商表示，依據「高雄市立高級中等學校教師甄選作業規範」採「聯合數校辦理」，由參加學校推舉代表（含教評會）共同組成聯合甄選委員會辦理教師甄選。
校方說，依據作業規範，教甄甄選筆試、口試、試教、實作等考評項目之委員，外聘人員不得少於三分之一，複試程序的試教、實作、口試均合乎相關規範。教甄複試中，該科3名試教委員於6月16日上午8時完成報到程序，各複試項目均為獨立進行，委員無考生其他項目評分資料。
此外，試教評分參考規準包括清晰度、規畫準備、結構性、互動、組織5大面向，綜合評判。經學校初步檢視，針對該生試教過程概況與評分依據等，已請參與的評審委員進行書面資料整理，將整合考生甄試過程表現及個人資料後，按個人資料保護法意旨，學校將配合於申訴程序向考生再予詳細說明。
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