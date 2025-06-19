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同學眼中不補習的「自律魔人」！ 南一中林家禾錄取台大電機系

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南一中林家禾高中3年不補習，上台大電機系。記者鄭惠仁／攝影
南一中林家禾高中3年不補習，上台大電機系。記者鄭惠仁／攝影

南一中應屆畢業生林家禾是班上同學眼中的「自律魔人」，高中3年沒補習過，畢業旅行時還拿著考卷問老師，畢業典禮前還努力地算著微積分，他就是這麼認真的學生，錄取台大電機系。他也提醒學弟妹，申請入學第2階段的備審資料成績和在校成績正相關，因此，「升學不是到了高三再說」。

來自屏東的林家禾，因父親的工作地在台南，父母讓他選擇，要留在屏東讀高中，還是到外縣市讀書？他決定挑戰自我，報名台南一中科學班的獨立甄選，也順利錄取。他說，小學就對機械控制、程式設計有興趣，因父親在大學任教，自己也曾有當老師的想法，不過，未來會往業界發展。

他說，從國中起就沒在補習，學習全靠自己，自主做好時間管理和學習規畫，不會的就問老師，或和同學討論，也深覺這樣的讀書方式最適合自己，效率也最高。林家禾高中時期參加各種競賽，持續挑戰自我，曾獲得全國科展數學類第三名及數學研究獎、學科能力競賽南區數學第四名、TRML數學競賽銀牌，也展現對數學的興趣。

林家禾高度善用零碎時間做時間管理，他同學說他畢業旅行時，在遊覽車上拿著物理考卷猛問老師，連都要參加畢業典禮了，還在教室算微積分，令人佩服到五體投地。林家禾笑著解釋，因為在成大有修學分，要考試了，把握時間做準備。他同學也爆料說，林家禾成績好，在成大的成績是班上前3名，雖然說的是事實，但也讓他有些靦腆，一時不知如何回答。

即將升上大學接受新的挑戰，家禾依自己大學入學個人申請的經驗，認為高中在學成績非常重要，說自己在準備二階備審資料，才發現審查資料的成績和在校成績正相關。因此，升學不是到了高三再說，上了高一就要把在校成績顧好，有問題多和同學討論，一定會有幫助。

補習 屏東 南一中

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