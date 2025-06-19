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頂大贊同、私校惦惦…大學申請入學篩選倍率放寬 招聯會明討論

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

現行申請入學篩選倍率最高為三倍，為了增加進入二階的人數，教育部日前在大學招聯會常務委員會上提案，擬放寬申請入學篩選倍率至四倍或四點五倍，讓各校系有更多學生可選，預計明天在招聯會會員大會上，由各大學一同討論，一旦成功放寬，就代表進入第二階段甄試的學生將增多。

教育部長鄭英耀表示，提案是反映學生、家長的期待，但會尊重招聯會決議。

現行申請入學篩選倍率最高為三倍，假設Ａ系今年預計錄取廿三人，第一階段以學測成績篩選時，最多可讓六十九人通過進入二階甄審，若篩選倍率提升至四倍，則將增至九十二人可進入二階。

據了解，教育部上月在招聯會常務會議上提案，希望大學重新研議，將申請入學篩選倍率擴大至四倍或四點五倍，增加考生通過志願校系第一階段的機會，並於第二階段招到更適合的學生。

一名知情人士指出，當時會議中，頂尖大學多表贊同，不過私立大學多未表態，主因在於放寬倍率後，頂大二階段能盡量挑人，挑剩了再給後面學校。現在學生還會傾向保守，申請私立大學，倍率放寬後進入二階機會更多，「學生還有什麼理由不申請國立？」後面的學校恐倒得更快。

一名頂大高層則認為，放寬倍率雖然對頂大好處較多，但如電機系等，於申請階段都能滿招，也不會想放寬倍率，但如果能讓有缺額的學系提升至四倍率，多一點學生進入二階甄選，即能改善缺額風險。

全教總高中職主委巫彰玫分析，倍率放寬若過關，考生進入二階機會增加、能較放膽地去填理想的志願，會造成志願板塊向上挪移，但競爭也會更激烈，屆時學生準備筆試、面試、學習歷程等必須更講究。再者，私校的招生壓力可能也會加劇，必須真的做出特色、亮點才能吸引學生來申請。

申請入學

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