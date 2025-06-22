114分科測驗／自然科考前總整理！掌握命題趨勢、題型和時事 跨科題也能輕鬆解決

114學年度分科測驗將在7月11日（五）與12日（六）登場，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理、數乙以及公民與社會，考試時間均為80分鐘。《聯合新聞網》整理了今年學測自然科的「考題分析」、詳述相關領域新聞的「圖表看時事」，以及增進科普知識的「科學人雜誌」，幫助考生快速掌握考題趨勢。

高中師解析命題趨勢

北一女師解析歷屆物理考題：這些單元最常出

北一女中教師蔡亦涵分析111至113年分科測驗物理考題，指出「牛頓運動定律與應用」、「溫度與熱量」、「電磁感應與電磁波」、「近代物理」占分明顯較多；反之，「動量與碰撞」、「波動」、「電流磁效應」等單元則占比較低。

進一步比對大考中心公布的低得分率試題可見，雖然「牛頓運動定律」與「近代物理」出題多，但題目相對友善，得分不難；反而是「運動學」、「光學」、「電流磁效應」、「電路學」等單元雖然出題不多，一出就是難題，讓不少考生吃盡苦頭。「動量與碰撞」則整體較為親民，幾乎未出現棘手題目。

蔡亦涵也提醒，108課綱加深加廣選修指定的11個實驗，內容都極為重要，須詳細閱讀實驗手冊，理解操作步驟，如果有機會，建議到實驗室實際操作。

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別跳過！建中師指化學2章節「幾乎每年必考」

建中教師柯淑惠說明，108課綱實施後的近3年分科測驗，化學試題範圍涵蓋所有核心章節，建議考生不可偏頗，或抱著僥倖心態放棄某個章節。歷屆統計顯示，「有機化學」、「化學平衡」幾乎每年必考，且占分較高；「原子結構與性質」、「化學鍵」、「反應速率」、「酸鹼反應」、「氧化還原反應」等單元配分也相對穩定，是準備重點。

對於跨科、跨章節等綜合性考題，統整與連結都須仰賴對基本概念的熟練掌握。近年也強調素養導向，考生平時可以多關心日常生活時事及環境、海洋、能源、科技教育等19項重大議題。

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景美師曝生物命題方向：可留意科學界發現和諾貝爾獎

景美女中教師游雲霞透過大考中心資料解析命題方向，她指出，考試第一項目標是評量學生具備生物學知識的認知能力，試題不僅涵蓋課內概念，也結合生活時事延伸應用，例如去年第19題提及邦克列酸，便呼應寶林茶室中毒事件，類似題型已逐漸成為命題趨勢。第二項目標則是考查運用科學方法的能力，包括圖表判讀、證據運用、資料分析與彙整，也包含實驗設計與操作，常見於實驗題題組中。

游雲霞建議，考生可多留意前一年科學界的重要發現與諾貝爾獎成果。例如近年AI運算高度耗電，涉及能源議題，近期就有期刊報導大腸桿菌以放電形式完成呼吸，可能會成為未來電力多元化下，一種新的能源解決方案。

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【學測自然科】

114學測自然難易度中等 考生見「魔王題」紛紛喊難

114學測自然科整體難度落在中等，考生普遍認為題目靈活、計算量不多，比較大的挑戰是閱讀量相對較大。自然考科化學題較少、生物題相對好掌握，出題仍以混合題組為主，難題集中在前段選擇題；許多答案都能從題目找到線索，或從圖表、表格或數值一步步解析答案。

延續素養導向與時事趨勢，光觸媒變化、基因變異、聖嬰現象等皆入題。其中，第47至49題以2024諾貝爾物理獎得主以仿效腦部神經網路奠定AI人工智慧基礎的研究為例，串聯生物、物理等跨領域知識，被考生點名為「魔王題」，是整份考卷最具挑戰性的題組之一。

考生示意圖。圖／AI生成

物理

多數教師指出，114學測物理科整體難度略高於去年，計算量明顯增加、作答時間拉長，但題型並未過於刁鑽，掌握基本觀念仍可獲得高分。教師評析，過去物理科較少考量子現象，但今年佔比則高達三分之一。闈場教師則表示，今年的物理考題主要為測驗基本能力，僅有少部分題目較具挑戰性。

補教也認為，整體難度與去年相近，但計算題占比明顯拉高；並強調只要學生平時打好觀念基礎，依舊有機會穩穩拿分，「這份考卷還了認真學習的同學一個公道。」

化學

有教師指出，114學測化學科對社會組學生而言偏難，自然組學生則約為難度中等，若考生具備選修化學知識會較有優勢。整體考題以基本題型為主，圖表題約佔五成，計算量適中但略繁雜；部分題目與生活、科技、能源議題結合，例如考探討啤酒苦味檢測的方法、新型光觸媒材料的開發等等。

多數題目可由課本知識應對，但第35至36、55至57題的題組則需較高層次思考，整體兼顧基礎與應用，能有效測驗學生的科學理解與素養能力。

生物

外界普遍認為生物是自然科的「大魔王」，大部分教師皆表示，今年生物科命題較複雜、具鑑別度，部分題目超出必修生物範圍，還分別出現與化學、地科與物理各科，超越知識本位的跨章節題目，要得高分並非易事。

試題主要仍在考核學生閱讀、擷取資訊、圖表判讀能力，如2、37、38、39等。不少老師指出，47至49題生物、物理合科題讓人驚艷，以仿生概念融入神經電學的膜電位變化，但就膜電位的概念是屬於選修生物的範圍，學生必須有點基礎才能回答，「真的有點難」。

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【圖表看時事】

圖表看時事／核三廠停役！圖解台灣發電結構、核電廠除役階段

核三廠停役，全廠進入廿五年除役期，台灣進入無核電時代，核三廠將轉型光電場。藍白在立法院通過修法讓核電廠延役，但屏東縣長周春米堅決反對，核電廠所在的恆春鎮基層都力挺核三延役。行政院長卓榮泰昨表示，是否重啟核電廠，「都在未定之中」…

核三廠進入除役期。(製表／潘奕言、王昭月、黃瑞典)

圖表看時事／溫室氣體總排放減少 這部門反增…圖解排放占比

環境部27日公布二○二五年版國家溫室氣體排放清冊，我國二○二三年總溫室氣體排放量為二七八點六三百萬公噸二氧化碳當量，相較基準年減少百分之四點四八。然而細看各部門的溫室氣體碳排，能源部門不減反增，與第二期溫室氣體減碳目標百分之十仍有一段距離…

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【科學人】

科學人／三日不讀書就面目可憎 耍廢十天就對大腦有害

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科學人／發現前所未有的全新顏色 只有五個人見過的「Olo」

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圖／freepik

科學人／應用方試比你知道的更廣泛…膠原蛋白是醫學和工程新星

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科學人／偏方不可信？科學證實「母乳可當眼藥水」 助角膜修復

面對孩子身上層出不窮的大小狀況，許多父母都會口耳相傳各類偏方。用母乳舒緩寶寶眼睛的不適或紅疹，也不是迄今唯一的案例。這次經驗聽起來像是民間偏方，但麥考特將此偏方帶入實驗室，與研究角膜療法的專家彼特拉什（Mark Petrash）合作…

科學人／別以為有動就好！研究指「久坐恐讓大腦萎縮」 運動也無法救

你每天早上跑步、晚上舉重，覺得自己身心健康、無懈可擊。但中間那段時間呢？你是不是坐著滑手機、開會、追劇，一坐就是好幾個小時？別以為運動，可以把這些時間造成的危害「一筆勾銷」。科學家最近狠狠打破了這個美麗誤會。

久坐示意圖。圖／AI生成

科學人／細菌也懂「策略性撤退」？科學家揭密「黑死病菌越傳越弱」關鍵

提起黑死病（Black Death），可別以為它只是歷史課本裡的遙遠故事，就如同這幾年才經歷的COVID-19（新冠肺炎）一樣，全球性的傳染病大流行總是以猝不及防的姿態降臨，值得我們高度警惕、深入了解。歷史上，鼠疫這種由鼠疫桿菌（Yersinia pestis）引起的劇烈傳染病，曾造成三次大規模疫情，奪走數億條人命…

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