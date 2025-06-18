教部擬放寬申請入學篩選倍率 教團分析對頂大有好處「吃後段學校豆腐」

教育部日前於大學招聯會常務委員會上提案，欲將申請入學篩選倍率從現行的3倍放寬至4倍或4.5倍，藉此增加進入第二階段的人數，讓各校系有更多學生可選。教育團體分析，若倍率放寬過關，考生進入二階甄審的機會增加，但競爭者也會變多。

全教總高中職主委巫彰玫分析，倍率放寬若過關，對學生的好處在於考生進入二階甄審的機會增加、能較放膽地去填理想的志願，會讓志願板塊向上挪移，但進入二階者眾，屆時競爭會集中在第二階段的書審與面試表現，在名額不變的狀況下，則競爭會更激烈，學生準備筆試、面試、學習歷程等必須更講究。

再者，巫彰玫也談到，原本填部分私立學校的學生可能開始嘗試填部分公立學校，私校的招生壓力可能也會加劇，科系必須真的做出特色、亮點才能吸引學生來填。

據了解，數間頂大正嘗試向私校等遊說，指部分私校還有招生底氣，放寬倍率也能受惠。但另一名頂大高層談到，如果進入二階學生變多，大學端有無人力做書審、面試也是問題；而學生看似進入二階機會高，但要多花錢跑二階甄審，做了也不代表肯定錄取。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則評析，放寬篩選倍率是對頂大較有好處，但也形同吃後面學校的豆腐，評估公立的頂尖大學會贊同放寬倍率，但私校則不一定。

魏佳卉說，尤其現在一類組學生減少，輔大、東吳等綜合型私校還有很多一類組相關科系，學校雖然沒有太大的缺額壓力，但有保住理想學生的壓力，放寬倍率後，原本已較少人的一類組學生可能都往公立學校嘗試，私立學校到底會不會支持，還很難說。

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