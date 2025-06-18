114分科測驗／數甲、數乙考點全解析！掌握作答節奏成關鍵 數乙首度登場「五大單元」必考

114學年度分科測驗將在7月11日（五）與12日（六）登場，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理、數乙以及公民與社會，考試時間均為80分鐘。今年分科測驗數學科首度加考「數乙」，相關趨勢備受矚目！《聯合新聞網》也統整今年學測數A、數B的出題趨勢，幫助考生掌握重點方向，聰明搶分！

這些單元要準備！建中師解析「數乙」命題趨勢

由於114年度首次加考數乙考科，台北市建國高中教師黃智昇提醒考生，依照大考中心公布的測驗範圍，須與11年級必修數A、數B都相關連，因此像是「圓錐截痕」、「三垂線定理」等數A或數B獨有的內容，就不會出現在分科測驗的「數乙」試題中。

黃智昇提出「數乙」的重要單元，包括線性規劃、複數、分布與統計、無窮等比級數、微積分。其中微積分從大考中心過去公布的兩份參考試卷，可預測可能會考簡單的積分操作，以及相對困難很多的符號意義，例如「二階導數與凹凸性的判斷」等。如果出現這類難題，建議考生先跳過，留到最後再來動腦思考。

【數學A】

數A又有「大魔王」！考生嘆：作答時間不夠用

114學測考生普遍認為，數A試題較為繁複，需耗費不少時間計算。有人表示，單選第2題之後即為深度題，多選也需詳算各個選項；非選題部分難度則提升，尤其最後一題的矩陣與向量應用，計算過程繁瑣。

也有考生指出，這次範圍主要是向量、機率、多項式和圓，其中向量在單選、多選題都有考到。114年更出現多年未考的冷門題型「格子點」，細節頗多。不少考生反映前半段試題耗時、影響節奏，整體作答壓力大。

師認數A整體難度提升 和補教持不同想法

全教總數學科解題教師群指出，114學測數A整體難度高於去年，題目著重觀念定義與活用，並出現較多需繪圖的題型，雖有部分看似簡單的基礎題，實則暗藏陷阱，讓不少考生哀鴻遍野。

有教師進一步分析，難題多集中在各大題的最後一題，建議考生若能從前段題目著手，有助穩定心情。整體試題仍具鑑別度，若掌握「先寫會寫」選題策略得宜，仍有機會爭取理想成績。

補教老師則持不同看法，認為今年題目並未出現讓學生看完就愣住、無從下筆的「魔王題」，長篇敘述的情境題也相對較少。雖然整體計算量偏大、需花較多時間作答，但若時間掌握得當，大多數考生應仍能壓線完成試題。

「這題」成滿分關鍵 數A特殊試題解析

在題目解析方面，全中教解題團隊指出，第6題內容艱澀，即便是高分群學生也不易作答，預料將成為滿分與否的關鍵。補教老師也補充，該題關鍵在於三個互相垂直的向量，若學生未第一時間察覺，容易在六面體體積的計算思路中卡關。

第12題結合物理概念，屬跨科整合題，透過分析合金中金屬比例與對應波長的關係，考驗學生對「單位換算」及「二維數據轉換」的掌握，屬於具挑戰性的高難度題目。此外，全教總教師群也特別指出，第8題出現指數冪上又帶有指數的情況，可能涉及超綱，為今年的爭議題之一。

【數學B】

考生笑了！數B題目易讀懂「難度較低」

多數考生表示，114學測數B整體難度較去年簡單，有充裕時間完成作答並檢查答案。不只計算量減少，題目也多為「直球對決」，閱讀負擔不重，理解上相對清晰。

考生指出，延續往年慣例，較具挑戰性的題目多集中在各大題後段，涵蓋單點透視、圓錐曲線與地球經緯線等概念；另有不少人提及，第7題考線性透視法，是難易度較高的題型。整體而言，考生認為本次試題難度低於模擬考與歷屆試題，若考前勤做歷屆與模擬試題，能較熟悉答題節奏。

「數B回來了」 老師、補教讚：有抓出數B考點

多數教師與補教皆認為，今年學測數B對考生相對友善。全中教表示，今年的試題延續由易到難的習慣，單選題難度落在易至中偏易之間，整體而言，基本觀念清楚者較易得分，難度略低於去年，但部分手寫題較難。

補教指出，以往試題皆偏重3、4冊，但今年1、2冊的題目較多。有教師特別分析，儘管題目比往年簡單，但題型設計新穎，不僅抓出數B考點，也針對學生的屬性對題目做文字包裝。另有教師提到，試卷中出現數B獨有的圓錐截痕、單點透視等單元，是很好的命題方向。

考倒考生！師解析1考題：列表就能得正解

今年數B試題的第7題與第17題，是多數教師、補教老師點名較為刁鑽的題目。第7題考驗消失點與立體投影概念，要求將柱體投影至座標平面並比較實際長度，考驗空間想像與幾何應用能力，多數教師皆認為題型創新。

第17題則為液晶面板LED燈泡亮燈的循環規律，是較少見的題型，補教老師提醒，雖然題目乍看難以下手，但其實只要耐心列表檢查，即有機會得出正解。

此外，全中教指出，多選題第12題難度較高，考生須掌握公差概念並進行推導，題目貼合數B課綱強調的素養導向命題精神。

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