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台中清水高中繁星與申請升學成果再創新高 首次錄取台大5人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水高中繁星與申請升學成果再創新高，首次錄取台大5人，醫牙與音樂表現亦亮眼。圖／清水高中提供
台中市清水高中繁星與申請升學成果再創新高，首次錄取台大5人，醫牙與音樂表現亦亮眼。圖／清水高中提供

台中市立清水高中114學年度大學繁星推薦及申請入學成果豐碩，共有5位學生錄取國立台灣大學，創下學校自繁星及申請升學制度實施以來最佳紀錄，錄取台大的學生分別為李宇翔錄取工商管理學系、顏心儀錄取護理學系、黃子睿錄取農藝學系、陳潔穎與蔡吳亞橙錄取社會工作學系。

除了錄取台大的優異表現，清水高中在中醫牙醫領域也傳捷報，學生陳宣宇以繁星推薦方式錄取中國醫藥大學牙醫學系，並榮登榜首；林筨恩錄取中國醫藥大學中醫學系。近8年，學校已累計培育出12位錄取中醫、牙醫與醫學系的學生。

清水高中在藝術領域的升學表現同樣出色，音樂班全班19位學生，共有18位錄取公立大學，錄取率高達95%；其中13位更錄取第一志願台灣師範大學或台北藝術大學，第一志願錄取率接近7成，成績亮眼。音樂班學生陳仕和錄取歐洲聲音藝術重鎮荷蘭海牙皇家音樂學院電子音樂學士學程（Bachelor of Music in Sonology），在眾多競爭者中脫穎而出，展現其在音樂與科技結合上的高度潛能。

清中校長蕭建華表示，感謝教育部推動就近入學政策，讓社區高中也有機會孕育頂尖人才，清水高中強調適性揚才，成就每個孩子，今年在台大、牙醫、中醫及國際音樂領域皆有亮眼表現外，也有3位學生錄取國立台北科技大學。

台中市清水高中繁星與申請升學成果再創新高，首次錄取台大5人，中醫和牙醫與音樂表現亦亮眼。圖／清水高中提供
台中市清水高中繁星與申請升學成果再創新高，首次錄取台大5人，中醫和牙醫與音樂表現亦亮眼。圖／清水高中提供

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