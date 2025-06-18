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擴大申請入學3倍率周五討論 教育部：尊重招聯會決定

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長鄭英耀今天表示，教育部是把家長、學生的期待反應予招聯會，尊重招聯會最後的決定。本報資料照片
教育部長鄭英耀今天表示，教育部是把家長、學生的期待反應予招聯會，尊重招聯會最後的決定。本報資料照片

教育部研議將申請入學長年來的3倍率擴大至4倍或4.5倍，已於5月時獲招聯會常務學校支持，該案將於周五提至招聯會會員大會由各大學一同討論，若成功放寬，屆時進入第二階段甄試的學生將增多。教育部長鄭英耀今天表示，教育部是把家長、學生的期待反應予招聯會，尊重招聯會最後的決定。

本報掌握，教育部於5月的招聯會常務會議上表示，希望大學從新研議，將申請入學篩選倍率從3倍擴大至3.5倍或4倍以上，增加考生通過志願校系第一階段的機會，並於第二階段招到更適合的學生，該案已獲常務學校支持，周五將送入招聯會大會作最後討論。

鄭英耀今受訪時表示，教育部聽到來自家長、學生的聲音，多反應希望有更多機會，能讓學生跟大學教授面對面表達對學問的期待，因此教育部協助將學生的心聲反映給大學招聯會。

鄭英耀說，相信招聯會會為大學端找到更適合的人才，但招生上大學也會考慮到很多面向，如能否在短時間內做好甄選試務工作、人才媒合等，教育部會尊重招聯會最後的決定。

鄭英耀 申請入學 教育部

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