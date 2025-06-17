114分科測驗／社會3科時事大彙整！重「跨科思考」 從學測分析考題趨勢

114學年度分科測驗在7月11日（五）與7月12日（六）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理、首次加考的數乙以及公民與社會，考試時間均為80分鐘。114學測更加偏重歷地公三科整合素養題，《聯合新聞網》統整社會三科的時事話題與出題趨勢，助考生融會貫通迎戰分科。

114分科測驗時程。圖／擷取自大考中心

▌１.公民

・114學測社會／敘利亞垮台、AI議題終於出現 高中師：需整合3科學習內容

公民是與生活息息相關的科目，命題概念著重在憲法保障的公民權益、處境不利族群權利，以及全球化與經濟議題，題文與選項設計上較少公民專有名詞敘述，理解公民概念後融合日常現象與時事議題的觀察即可作答，若只死背知識定義、不懂活用，在作答上可能較為困難。

比較特別的是，今年學測考題首次出現熱門的AI議題，讓學生思考AI對生活產生的影響、AI耗能造成的潛在成本等。

【新聞中的公民與社會】

・新聞中的公民與社會／川普震撼！ 對等關稅對台將帶來何影響？

美國總統川普2日公布對等關稅措施，對所有輸入美國的產品全面課徵至少10%的關稅，對美貿易出超大國更遭加徵額外關稅，對象不分敵友…

・新聞中的公民與社會／首次主日講道提「不要有戰爭」 看新教宗良十四世的核心價值觀

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）呼籲世界強權「不要再有戰爭」。這是他當選教宗後首次在週日向聖伯多祿廣場…

・新聞中的公民與社會／綠色和平告經濟部敗訴收場 看用電大戶條款法律爭議與政策成效

綠色和平基金會等認為經濟部「用電大戶條款」對企業再生能源設置要求過低，並無有效規範企業也無助於減碳，侵害人民基本生存權…

圖為2023年綠色和平與在地聯盟共15個環團於經濟部門口，召開「用電大戶條款沒路用，吃電怪獸罩不住」記者會。聯合報系資料照

【國際小學堂】

・國際小學堂／美關稅衝擊 日本恐得舉債補貼

美國關稅衝擊下，受到打擊的日本小型企業正呼籲政府提供援助；許多家庭也正苦於物價上漲，要求減稅。準備迎戰今年夏天參議院改選的日本執政黨自民黨，面臨得要增加舉債的壓力。能源開銷 政策補助企業…

・國際小學堂／美3大制裁重創敘利亞近半世紀 川普一句話能解圍？

美國總統川普五月十三日訪問波斯灣國家期間，宣布美國將解除對敘利亞的長期制裁。這可望為敘國帶來其迫切需要的投資，但專家認為解除制裁需要時間，如何落實的程序也還不明朗。美國當年為什麼制裁敘…

・國際小學堂／專家憂美邊緣化 大陸成贏家

美國總統川普稱宣布新關稅的四月二日為「解放日」，認為美國會從遭各國掠奪產業、就業和財富的困境解放，但華盛頓郵報外交專欄作家札卡利亞說，美國經濟現實與川普陣營說法相反，川普濫用美國經濟實…

示威者在美國科羅拉多州丹佛的州議會抗議川普政府政策，有示威看板（左）指稱「關稅將對中產階級收稅」。（法新社）

【公民重點筆記】

收錄公民科必考概念與筆記整理，列出國際經貿、政府組成與運作、法律人權等重點。

▌2.歷史

114年大學分科測驗將登場。聯合報系資料照

・114學測社會／難度中上仍不少人提前交卷 題組「黃河制度」跨3領域印象深

歷史科著重於閱讀理解、變遷與因果等，以文字為主、統計圖表和圖像為輔，例如用圖表呈現不同族群的人數對比變化，或用政治漫畫反映1950年冷戰初期的國際關係等。試題高一到高三各冊平均分布，偏重近現代的歷史，以人群移動與交流、分域互動等多元文化所占比例最高，比較強調不同的立場對歷史的重新解釋；其次為國家體制與政策，經濟與社會民生也占相當比例。

【歷史重點筆記】

收錄歷史科重點筆記，如現代國家塑型、一、二次世界大戰、中國歷史制度等等。

▌3.地理

114年大學分科測驗將登場。聯合報系資料照

・114學測社會／連結生活！青蚵嫂、不在籍投票入題 試題再現跨科趨勢

地理科素養題占比高，高達92%，例如國際時事的印太聯合軍演、敘利亞政府垮台等，考國家分布也考宗教議題，學生平時需多觀察國際局勢。除了等高線地形等傳統題，也有歌曲「青蚵嫂」入題，融入台灣在地自然產業發展和社會規範。另外有些題目也可以直接以邏輯推理得出答案。

【地理重點筆記】

收錄地理科各冊重點概念，如全球產業發展、氣候類型、體系變遷、地形人口等等。

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