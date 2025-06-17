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大學115學年特殊選才比率增至2.5％ 全國2410名額

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部推動115學年度全國特殊選才名額比率調增至2.5%，全國名額總數約2410名。本報資料照片
教育部推動115學年度全國特殊選才名額比率調增至2.5%，全國名額總數約2410名。本報資料照片

大學特殊選才管道入學旨在協助具特殊才能、不同教育資歷的學生適性入，從108學年占名額1.5％、全國約1500名，到115學年即將調高到2.5％、全國2410名。教育部高教司長廖高賢今天說，教育部持續放寬特殊選才名額比率，未來希望能達到3％，但一定會和學校溝通。

113學年度公私立大學校院教務、校務經營主管聯席會議進入第2日，教育部代表早上進行高教發展業務報告，報告中提及，115學年度全國特殊選才名額比率調增至2.5%，全國名額總數約2410名。

廖高賢接受媒體聯訪時表示，特殊選才名額比率從過去的1.5％慢慢提升到1.9％，去年大約到2％，今年希望達到2.5％。持續放寬特殊選才名額比率，希望擁有特殊性向、才能或在某方面有特殊表現的學生，能藉此管道進入學校。

廖高賢也透露，希望特殊選才名額比率未來可以再放寬到3%，但招生是學校事務，一定要與學校溝通，感謝各校願意配合教育部政策，甚至有些學校的特殊選才名額比率都已調到5％上限。

高教 繁星 特殊選才 教育部

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