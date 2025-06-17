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台南一中林幸妤上台大醫學系 提醒不要盲目往補習班衝

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中應屆畢業生林幸（左二）妤繁星上台大醫學系，建議學弟妹先做好評估，別盲目往補習班衝。記者鄭惠仁／攝影
台南一中應屆畢業生林幸（左二）妤繁星上台大醫學系，建議學弟妹先做好評估，別盲目往補習班衝。記者鄭惠仁／攝影

台南一中應屆畢業生林幸妤繁星推薦上台大醫學系，個人申請也錄取成大、北醫、中國醫的醫學系，最後依繁星錄取規則接受統一分發，即將進入台灣大學醫學系就讀。「醫生可以溫暖很多人」，是她以醫生為職志的原因，也建議學弟妹，適合每人的學習方式不一，要先自我評估，找出最適合自己的路，不要盲目補習

林幸妤說，自己小時候常過敏，經歷過醫師的耐心治療，感受到醫師能溫暖很多人，上了高中後立志要學醫，希望未來能透過醫療溫暖更多人。她表示，雖然親友沒人當醫師，但因母親也在醫院工作，有機會到醫院擔任志工，加上學校也有辦偏鄉服務活動，更堅定這一目標。

數學是她最拿手的科目，還曾經通過歐洲女子數學奧林匹亞的初選，學測前也提醒自己輕鬆應對，但學測時第一堂考數學A反而緊張了起來，前幾題花了太多時間，導致後面題目作答時過於緊迫，出錯率也跟著提高，意外掉了1級分，拿了14級分。調整心情後，接著的各科考試，用輕鬆心情去面對，就恢復水準，都考了滿級分；但也從這一經驗，讓自己更懂得如何保持平常心。

林幸妤說，看到了許多人每天放學後往補習班衝，而且每科都要補；其實，適合每個人的學習方式不一樣，忙著補習並非好方法，建議學弟妹要先自我評估，找出最適合自己的方法，不需要看到別人在補習，就盲目地往補習班衝。應該是評估後，找出自己最不擅長的地方，然後對症下藥予以加強，才是最好的辦法。她也建議學弟妹，高一時要多探索自己的興趣，找到自己真正的興趣後，才能好好規畫未來。

看小說是林幸妤的主要紓壓方式，有機會也會在家幫忙烹飪，由於暑假後就要北上讀書，會利用這段時好好訓練廚藝，除了孝敬父母，未來住宿時也能吃到自己喜歡吃的食物。

醫師 補習 繁星 學測

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