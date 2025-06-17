台南一中林幸妤上台大醫學系 提醒不要盲目往補習班衝
台南一中應屆畢業生林幸妤繁星推薦上台大醫學系，個人申請也錄取成大、北醫、中國醫的醫學系，最後依繁星錄取規則接受統一分發，即將進入台灣大學醫學系就讀。「醫生可以溫暖很多人」，是她以醫生為職志的原因，也建議學弟妹，適合每人的學習方式不一，要先自我評估，找出最適合自己的路，不要盲目補習。
林幸妤說，自己小時候常過敏，經歷過醫師的耐心治療，感受到醫師能溫暖很多人，上了高中後立志要學醫，希望未來能透過醫療溫暖更多人。她表示，雖然親友沒人當醫師，但因母親也在醫院工作，有機會到醫院擔任志工，加上學校也有辦偏鄉服務活動，更堅定這一目標。
數學是她最拿手的科目，還曾經通過歐洲女子數學奧林匹亞的初選，學測前也提醒自己輕鬆應對，但學測時第一堂考數學A反而緊張了起來，前幾題花了太多時間，導致後面題目作答時過於緊迫，出錯率也跟著提高，意外掉了1級分，拿了14級分。調整心情後，接著的各科考試，用輕鬆心情去面對，就恢復水準，都考了滿級分；但也從這一經驗，讓自己更懂得如何保持平常心。
林幸妤說，看到了許多人每天放學後往補習班衝，而且每科都要補；其實，適合每個人的學習方式不一樣，忙著補習並非好方法，建議學弟妹要先自我評估，找出最適合自己的方法，不需要看到別人在補習，就盲目地往補習班衝。應該是評估後，找出自己最不擅長的地方，然後對症下藥予以加強，才是最好的辦法。她也建議學弟妹，高一時要多探索自己的興趣，找到自己真正的興趣後，才能好好規畫未來。
看小說是林幸妤的主要紓壓方式，有機會也會在家幫忙烹飪，由於暑假後就要北上讀書，會利用這段時好好訓練廚藝，除了孝敬父母，未來住宿時也能吃到自己喜歡吃的食物。
▪ 大學申請入學今天上午9時放榜 查榜步驟一次看
▪ 申請入學落榜別灰心！把握最後機會 114分科測驗考前整理看過來
▪ 國中校門驚見辣妹跳鋼管！竟是父母送兒畢業大禮 校方嘆：不必再破費
▪ 中一中3生錄取日本京大、台大 他免學費還有生活費可領
▪ 獨／實現與癌逝母約定 她吐血在北醫加護病房完成會考 可望上中山女中
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言