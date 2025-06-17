快訊

MLB／大谷翔平回歸秀1局失1分飆破100哩 教頭看他「一人當兩人用」笑超爽

學生簽來台5年旗下百名小姐 泰籍媽媽桑：台灣人有需求

App Store的「免費VPN」真的安全嗎？被爆中國APP有蒐集個資風險

聽新聞
0:00 / 0:00

115學年大學特殊選才比率增至2.5% 提供2410名額

中央社／ 新北17日電
為鼓勵各大學招收具特殊才能、不同教育資歷的學生，教育部逐年擴大特殊選才管道名額，115學年將提升至2.5%，預計全國約可提供2410個名額。聯合報系資料照片
為鼓勵各大學招收具特殊才能、不同教育資歷的學生，教育部逐年擴大特殊選才管道名額，115學年將提升至2.5%，預計全國約可提供2410個名額。聯合報系資料照片

為鼓勵各大學招收具特殊才能、不同教育資歷的學生，教育部逐年擴大特殊選才管道名額，115學年將提升至2.5%，預計全國約可提供2410個名額。

113學年大學校院教務、校務經營主管聯席會議今天舉行第2天議程，上午由教育部高等教育司司長廖高賢報告高教發展業務。

廖高賢提到，為協助具特殊才能、不同教育資歷的學生適性入學，教育部於107學年推動特殊選才並納入多元入學管道，由各校單獨招生；為照顧這些有特殊性向或才能的偏才學生，教育部也請各校規劃通識、選修等相關課業輔導配套措施。

考量招生管道的辦理成效和整體衡平性，廖高賢指出，教育部逐年擴大特殊選才管道名額，從108學年1.5%（約1500名）提升至114學年的2%，115學年以提升至2.5%為原則，預計全國約可提供2410個名額，目標明後年能提升到3%。

另外，考量近期國際局勢衝擊，可能影響學校募款或產學合作，教育部也規劃爭取特別預算，預計提供新台幣100億元經費補助校務經營。

廖高賢表示，若獲配特別預算，教育部將依各校學、碩、博士生人數規模，核算辦學成本和設備更新等需求並予以補助，私校比照公校提升教師鐘點費也能以此經費支應，但獲得補助的學校於114年至116年不得調漲學雜費。

高教 特殊選才 教育部

延伸閱讀

TPBL／賀家兄弟現身總冠軍賽 賀博挺哈佛學長林書豪

外籍生賣淫 教育部：已透過財力、語文能力審核防治

中職／彭政閔看中職測試會 繳錢卻沒展現積極態度很可惜

戶外教育資源平台改版升級 導入AI掌握場域資訊

相關新聞

115學年大學特殊選才比率增至2.5% 提供2410名額

為鼓勵各大學招收具特殊才能、不同教育資歷的學生，教育部逐年擴大特殊選才管道名額，115學年將提升至2.5%，預計全國約可...

台南一中林幸妤上台大醫學系 提醒不要盲目往補習班衝

台南一中應屆畢業生林幸妤繁星推薦上台大醫學系，個人申請也錄取成大、北醫、中國醫的醫學系，最後依繁星錄取規則接受統一分發，...

申請二階撞期 頂大資工系缺額雙位數

AI、半導體等資通訊產業夯，帶動電機、資工等科系成了熱門學系。今年大學申請入學日前放榜，頂尖大學電機系多滿招，但部分頂大...

正取台大研所遭冒名「被放棄」準碩生父批：資安有漏洞

某國立大學陳姓畢業生3月錄取台灣大學碩士班，上網完成報到後，月初卻發現疑遭冒名「放棄報到」丟了學籍，緊急報警處理，事件尚...

南一中排球隊長鄭瀚考上台大電機 想為台大排球隊效力

台南一中應屆畢業生鄭瀚剛率領該校排球隊勇奪全國聯賽亞軍，擔任隊長的他，除了是對上的主攻手，也是學業上的優異前鋒，學測3科...

「高中生發SCI論文」科展涉抄襲上台大醫 掀學術亂象

台中一中科學班女學生以科展成績錄取台大醫學系，卻遭指作品抄襲碩士論文。醫師沈政男發文指出，學生恐遭教授操弄，反映升學導向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。