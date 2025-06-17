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申請二階撞期 頂大資工系缺額雙位數
AI、半導體等資通訊產業夯，帶動電機、資工等科系成了熱門學系。今年大學申請入學日前放榜，頂尖大學電機系多滿招，但部分頂大資工系因二階甄審時間衝突，留下雙位數的缺額。教育團體分析，頂大電機、資工招生目標都是學測四科、三科的頂標生，機關算盡的結果就是缺額。
經了解，即便今年申請入學資訊學群科系招生名額使用率達八成九，台清交等電機系均滿招，但陽明交大與清大資工系則多留下了逾十個缺額。
陽明交大教務長陳永昇表示，評估是因為兩校二階甄選時段衝突，學生在進入二階前就提前做出選擇，「最終看來有點兩敗俱傷。」學生可能也同時申請電機系甚至醫學系，最終在正備取多個學系的狀況下，優先選擇了電機等系。未來招生策略可能還是要修正。
清大教務長巫勇賢指出，其實資工系缺額已較去年改善，和他校甄選時間衝突只是其中一項原因。
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