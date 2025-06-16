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正取台大研所遭冒名「被放棄」準碩生父批：資安有漏洞

聯合報／ 記者周嘉茹張裕珍／桃園即時報導
一名陳姓學生日前表示，他在國立台灣大學碩士班正取生資格，日前突遭不明人士冒名竄改、放棄報到。聯合報系資料照片
一名陳姓學生日前表示，他在國立台灣大學碩士班正取生資格，日前突遭不明人士冒名竄改、放棄報到。聯合報系資料照片

某國立大學陳姓畢業生3月錄取台灣大學碩士班，上網完成報到後，月初卻發現疑遭冒名「放棄報到」丟了學籍，緊急報警處理，事件尚未落幕。該準碩士生父親心疼兒子為了上台大苦讀睡超商，但台灣最高學府資安卻大有問題，盼還給兒子一個公道。立委萬美玲也要求教育部及台大檢討資安與建立救濟機制，台大預計本周開會討論。

龜山警分局今天指出，上周清查IP位置，目前已接到北市公文，並已通知相關人等到案說明，案件持續偵辦中。

陳姓準碩士生的父親說，兒子先前在中部就讀的學校，無論教學資源與環境都相對偏遠，為了考上台大，總是風塵僕僕到外縣市補習，有時甚至因為時間晚了錯過末班車還睡在超商，令人心疼，好不容易考上了卻「被放棄」，盼校方能還兒子一個公道。

陳生父親也對事發後台大的態度令人心寒，校方稱這樣的事是第一次發生，調查狀況可能要到7月底才能說明，校方態度消極；並透露兒子報考多間研究所都有考上，但為了台大已全數放棄他校錄取資格，並質疑台大的網路系統只要有身分證字號及出生年月日即可登入，資安機制相當不完善，該如何保障學生權益？

陳姓學生已報警處理，並表示台大不承認是自身系統有問題，並說他無提供證據，但先前報警後提供的證據，有警方查到取消報到的當時IP位址，自己也提供同時間人在桃園打工的打卡紀錄、去宜蘭找親人的證據等，都凸顯了台大行政作業漏洞不少。

立委萬美玲也接獲陳姓學生陳情，除了要求警方加速偵辦，也提出3大訴求請教育部及台大校方針對此事件建立相關救濟機制，包括要求台大研議評估保留學生錄取資格、檢討資安問題如強化帳密驗證機制、建立跨校通用的校園資安救濟機制，保障學生。

據了解，台灣大學針對此案將於本周16日至20日之間召開校內會議，將在會中提案先同意恢復陳姓學生錄取資格，後續再看檢警調偵查結果研議，若為個人疏失可歸責個人，會再進一步開會討論錄取資格。但此提案是否通過，仍待校內會議進一步討論。

萬美玲辦公室指出，目前台大校方回應將開會討論，研議是否保留陳姓學生的錄取資格，但卻對該校建置的報到網路系統的資安問題沒有多做回應，僅稱是個案，但仍應徹底檢討強化驗證機制，教育部也應建立相關跨校救濟機制，讓學生能有補救機會。

資安 機制 台大

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