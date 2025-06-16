AI、半導體夯 頂大資工系申請入學「機關算盡」反致缺額

AI、半導體等資通訊產業夯，帶動電機、資工等科系成了熱門學系。不過，今年大學申請入學日前放榜，頂尖大學電機系多滿招，但部分頂大資工系則因二階甄審時間衝突最終未能招滿，留下雙位數的缺額。教育團體分析，頂大電機、資工招生目標都是學測4科、3科的頂標生，少子化下符合條件的學生還是少，機關算盡的結果就是缺額。

本報日前報導，近年申請入學二階甄選時間緊迫，且不少大學熱門科系為和競合校系搶學生，多選擇「對撞」二階甄選日期，以今年為例，5月17日即有台大醫學院筆試，同日還有清大資工、陽明交大資工等甄選。

但經了解，即便今年申請入學資訊學群科系招生名額使用率達89%，台清交等電機系均滿招，但陽明交大與清大資工系則多留下了逾10個缺額。

陽明交大教務長陳永昇表示，評估是因為兩校二階甄選時段衝突，學生在進入二階前就提前做出選擇，「最終看來有點兩敗俱傷。」兩系甄選時間衝突，是先迫使學生選邊站，能留下的學生則自然變少；但對學生而言也還有其他選擇，學生可能也同時申請電機系甚至醫學系，最終在正備取多個學系的狀況下，優先選擇了電機等系。

陳永昇談到，但站在學校立場，多希望讓對學科有興趣的學生於申請入學階段入學，因此未來招生策略可能還是要修正。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則分析，頂大電機、資工都鎖定學測3至4科頂標生，雖然大學近年多於二階段時間互衝搶學生，但少子化下，頂標生母數變少，機關算盡的結果就是留下缺額。又綜觀頂大對學生的要求，不太可能要求資工系降標因應，但還是得思考未來的招生策略，嘗試迴避和電機系重榜的狀況。

清大教務長巫勇賢則表示，其實資工系缺額已較去年改善，目前分析和他校甄選時間衝突是其中一項原因，但畢竟除了台大外，其他頂大友校資工系也都有雙位數的缺額，評估原因非單一，還要再分析。

大學招聯會組長李宏森則表示，申請入學缺額均會回流至分發入學，學生還有機會，若要準備分科測驗、循分發入學管道，可持平常心看待。

商品推薦