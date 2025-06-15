南一中排球隊長鄭瀚考上台大電機 想為台大排球隊效力

台南一中應屆畢業生鄭瀚剛率領該校排球隊勇奪全國聯賽亞軍，擔任隊長的他，除了是對上的主攻手，也是學業上的優異前鋒，學測3科考出44級分的高分，大學個人申請放榜，錄取台大電機。他說，若有機會願意加入台大排球隊效力；他也建議自然組的學弟妹在暑假期間先複習自然，為學測做好準備。

身高186公分的鄭瀚，國中時就讀體育班，是中山國中排球隊的主將，進入台南一中後加入排球隊，成為隊上的重砲手，屢屢發動強力攻勢擊潰對手。今年四月「高中男子排球聯賽乙級全國決賽」，他率隊首度闖進冠軍決賽，雖然屈居亞軍，卻寫下隊史最佳成績。他的優異球技也被其他教練看到，台大排球隊的教練也透過鄭翰就讀台大的學長詢問，若考上台大，加入排球隊的意願。鄭翰說，大考中心放榜前，台大已公布他錄取電機系，他也馬上把訊息告知學長，若有機會願效力。有媒體稱他時常帶給對手「鄭瀚（震撼）教育」，學長也熱切期待，希望他繼續將此「震撼」帶進大學。

鄭瀚除了打了一手好排球，也是同學眼中的學霸，今年學測數學A、自然都滿級分，申請入學順利錄取台大電機系。他分享自己如何兼顧體育與學業，因自己欲望很少，娛樂不多，每天中午、放學後練排球，其他時間都專心於學業，打完排球後，就留校讀書到10點才回家。

他也感謝，學測前最後一個月的衝刺，學校與家長會辦「高三活力補給站」，學校準備了營養的美食，還安排各科老師諮詢，他與同學不用另外到校外吃午餐，打完球後就可吃午餐，然後回到教室自習，建立了穩定生活規律，也讓考試時更能正常發揮實力。

鄭瀚說，高一時就確認要讀電機或資工，並認為化學是他較弱的，也不斷從考試中找適合自己的讀書方式，高二時找到了方法，成績就明顯提升。他表示，因自己是排球隊，隊員之間常會一起討論功課及讀書方法，因有些成績較不好的同學會詢問他化學，過程中會促使他想到其他化學問題，自己便去弄懂再教同學，「以教為學」成為他最有效力的學習方式。

鄭瀚也分享，打球是他最大的紓壓方式，並建議學弟妹在高二升高三時應好好把握暑假，提早為學測做好複習，由於自然科涵蓋物理、化學、生物、地球科學，因科目多又範圍廣，應優先做好複習。校長廖財固表示，鄭瀚以實力證明，專注與紀律是兼顧夢想與現實的關鍵。

商品推薦