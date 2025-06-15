大學分科測驗報名6月17日截止 114學年新增數乙考科

114學年度分科測驗報名至114年6月17日下午5時截止，考生未依簡章規定期限內辦理報名及繳費者，即視為未完成報名手續，逾期概不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試。大考中心表示，完成報名手續後，考生請於6月18日至20日確認報名資料，若有誤得於6月20日前提出更正。

大考中心表示，114學年度分科測驗報名期限將至，便利商店繳費方式已於6月14日截止，現在還欲報名的考生可臨櫃費或匯款轉帳，繳費期限至6月17日下午3時30分止；或是自動櫃員機（ATM）、網路ATM繳費，繳費期限至6月17日晚上12時止。

大考中心提醒，完成報名手續的考生，請於6月18日至20日確認報名資料期間內，至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）分科測驗的「試務專區」，登入「考生專區」確認報名資料，首次使用者需註冊。如發現姓名、考試地區、報名科目及無冷氣試場等資料有異、遺漏，或有不可歸責於考生之錯誤，得於6月20日前提出更正，逾期概不受理。

若要提出更正，集體報名者應由集體報名單位以正式公文方式提出，個別報名者應檢附相關證明資料，以電子郵件（photo@ceec.edu.tw）或傳真（02-23661365）方式提出申請，經大考中心查證屬實後修正。另考生如欲更正通訊地址及電話，不論集體或個別報名，皆可於7月8日至7月22日期間，逕至分科測驗「試務專區」登入「考生專區」更正。

另外，大考中心指出，身心障礙及重大傷病考生應考服務項目分為「一般項目」、「輔具項目」及「特殊項目」，受理申請至6月17日下午5時截止。開放上網查詢審查結果日期為6月27日。一般項目及輔具項目每次考試皆須重新提出申請，請考生至大考中心網站分科測驗之「試務專區」，於報名系統點選「編輯特殊應考需求」後，選擇「一般項目及輔具項目」，逐項選填所需協助或安排。

申請特殊項目的話，若考生已於114學年度學測申請且審查通過者，可至「試務專區」查詢審查結果並提出沿用或其他需求。若未參加或未申請114學測者：須於系統點選「編輯特殊應考需求」選擇「特殊項目」，並至「應考服務」>「特殊項目」頁面依指示登錄資料，將申請表件郵寄至大考中心，作為審查依據。

【中央社／台北15日電】

114學年分科測驗將於7月11日至12日舉行，6月17日下午5時截止報名，分科測驗包括8考科，其中數學乙考科為114學年起新增考科，安排第2天下午第1節考試。

大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，114 學年分科測驗於6月17日下午5時截止報名，未依規定期限內報名及繳費，視為未完成報名；超商繳費已於14日截止，考生還可選擇臨櫃繳費、匯款轉帳（17日下午3時30分截止），或自動櫃員機、網路ATM（17日晚間12時截止）繳費。

完成報名的考生，應於6月18日至20日期間內至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）分科測驗的「試務專區」確認報名資料；如發現姓名、考試地區、報名科目及無冷氣試場，有任一項與原報名資料不同、遺漏，或不可歸責於考生而需更正時，可在6月20日前提出更正。

分科測驗考試科目包括數學甲、數學乙、歷史、地理、公民與社會、物理、化學、 生物等8考科，考生可自由選考；其中數學乙考科為114學年起新增考科，安排第2天下午第1節考試。

大考中心表示，分科測驗各考科均有選擇題型、非選擇題型與混合題型，混合題型為題組，同時包含選擇（填）題及非選擇題，數甲及數乙則有選填題型；分科測驗成績採級分制，級距以各科到考考生中原得總分前1%考生的平均原得總分為計算基準，各科最高60級分。

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