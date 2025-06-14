「高中生發SCI論文」科展涉抄襲上台大醫 掀學術亂象

台中一中科學班女學生以科展成績錄取台大醫學系，卻遭指作品抄襲碩士論文。醫師沈政男發文指出，學生恐遭教授操弄，反映升學導向下學術倫理失衡，呼籲社會正視「高中生SCI論文」亂象。

女學生的科展作品被發現內容與某篇碩士論文高度重疊，兩者通訊作者為同一位大學教授。沈政男指出，這樣的研究難度極高，學生不太可能獨立完成，質疑是指導教授拿相同題目讓學生使用，而學生與指導老師可能都被蒙在鼓裡。

他直言，這種做法是「異化研究」，學生根本是將別人的成果「肢體移植」到自己身上，為了升學而失去自主學習與研究的精神。他也指出台灣升學制度即使變得多元，卻衍生出更多光怪陸離的副作用。

台大方面表示，該學生是透過繁星推薦錄取，錄取過程不涉及學習歷程資料，錄取資格不受影響。沈政男則認為，這只是「運氣好」避過了審查問題，若她是透過學測甄試路徑，恐怕錄取資格會因此受波及，與先前一名學生因「最佳辯士」四字遭五所醫學系退件情形相似。他質疑，高中生難以自發完成如此艱深的研究，責任應由大學指導教授與掛名的科學班老師承擔。

更讓人困惑的是，該項研究內容已刊登於碩士論文，且兩篇作品通訊作者為同一人。沈政男質問，科展評審是否早已對「高中生發表SCI級論文」見怪不怪？質疑整個科展制度可能默許甚至助長這類操作。

他呼籲醫學系改為學士後招生，讓學生多點時間成長與探索，而非過早陷入升學競技。他也提醒年輕人，在資訊公開、網路檢舉盛行的時代，若想出名，就要準備好承擔來自網路輿論的壓力。

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