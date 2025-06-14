高中生錄取台大醫遭爆科展抄襲 科教館將開會檢視

台中一名女高中生今年錄取台灣大學醫學系，卻被爆料科展作品疑似抄襲指導教授的期刊論文。主辦台灣科展的科教館今天表示，已接獲通報，下週將開會討論是否有抄襲問題。

台中一名女高中生今年錄取台大醫學系，獲得媒體報導，但近日卻在社群被爆出，科展作品疑似抄襲指導教授的期刊論文。

台灣國際科展由國立台灣科學教育館主辦，館方今天回應中央社指出，已接獲通報學生作品疑似抄襲，目前已展開前置作業，包括召集學者專家，以及找到被指抄襲的國際期刊論文，一一寄給專家們檢視。

科教館提到，該名學生在科展過程中，曾到某中部大學實驗室做研究，因此也會找實驗室的相關人員求證。科教館預計下週召開會議，如果真的有抄襲問題，依情節可撤銷學生獲得的科展獎項。

台大校方今天稍早表示，該名學生選擇以繁星推薦管道錄取醫學系，這項管道沒有採計學習歷程，唯一可能影響的只有面試。然而學生在面試中表現良好，獲得評分教師一致認可，「因此目前來看，不影響她的錄取資格。」

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