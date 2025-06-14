快訊

逢甲大樹倒塌壓死碩士生 檢方上午赴醫院相驗遺體

以色列「崛起之獅」行動斬首伊朗軍方高層！多人被炸死在床上

聽新聞
0:00 / 0:00

女高中生遭控科展作品涉抄襲 台大：不影響錄取資格

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
一名女學生今年同時錄取台大醫學系與台大電機系，但近日有民眾在社群平台爆料，稱該名女學生科展作品疑似抄襲。本報資料照片
一名女學生今年同時錄取台大醫學系與台大電機系，但近日有民眾在社群平台爆料，稱該名女學生科展作品疑似抄襲。本報資料照片

一名女學生今年同時錄取台大醫學系與台大電機系，但近日有民眾在社群平台爆料，稱該名女學生2024年的科展作品，與指導教授過去的論文高度相似，疑似抄襲。對此，台大回應，該名學生是由繁星管道錄取醫學系，未採計學習歷程檔案，不影響錄取資格。

有民眾在社群平台threads上指出，女學生的科展作品，英文標題與指導者的論文一模一樣，主要研究成果包含使用催化劑、反應條件等亦相同，專題指導者與期刊論文作者吻合，且作者的科展作品參考文獻並未附註該論文。

該民眾表示，質疑該生科展作品疑似抄襲指導教授，把2018年已發表的研究成果包裝成新的作品，進而參加科展，拿下2024年全國科展第一名以及國際科展四等獎，已向主辦單位國立台灣科學教育館檢舉。

對此，台大說，該名學生是由繁星管道錄取醫學系，該管道並不採計「學習歷程分數」，唯一會影響的只有繁星面試。然而，該生在面試中表現良好，獲得評分教師一致認可，因此目前來看不影響錄取資格。科教館則指出，將開會請專家重新審核作品，若確實抄襲就會撤銷獎項。

醫學 論文 台大

延伸閱讀

前國小擊劍教練涉猥褻女學生 一審判刑4年半

繁星放榜表現亮眼！斗六高中6人醫學系 7成錄取國立大學

申請入學醫學系79個名額未招滿 長庚醫缺額28個最多

直排輪教練九度性侵女學生…還趁老婆不在硬上 他賠錢和解換免關

相關新聞

女高中生遭控科展作品涉抄襲 台大：不影響錄取資格

一名女學生今年同時錄取台大醫學系與台大電機系，但近日有民眾在社群平台爆料，稱該名女學生2024年的科展作品，與指導教授過...

彰化社區高中個人申請2人錄取醫學系 證明「好好讀，有前途」

個人申請錄取校系放榜，彰化縣的國立員林高中新考生吳泰均拿到數A、數B滿級分，自然科達頂標，被錄取頂尖大學，因考量家境而選...

考取台大醫 明道女學霸曝：寫出真實且有溫度學習歷程

大學申請入學放榜，明道高中交出亮眼成績，醫科錄取28人。其中，錄取台大醫學系的許嘉恩，以學測60級分滿級分脫穎而出。許嘉...

北市延平中學傳捷報 68人錄取台大、30人上醫科

114學年度大學申請入學昨放榜，台北市私立延平高級中學傳捷報，各升學管道累計上榜人數均勝往年，各大學醫牙學系共30人錄取...

大學申請缺額大減 一圖看各學群誰最夯 不只資通訊開紅盤

大學申請入學12日公布分發結果，今年各大學總計提供一般生50854個招生名額，最終有44025人獲分發，整體名額使用率達83.8%，不含願景計畫等外加，最終留下8196個缺額，創近4年來最低。

亞洲大學25科系 申請入學分發率100%

大學申請入學昨天放榜，亞洲大學招生名額使用率達百分之九十二點四四，在招收一千名以上的公私立大學中，排名第三，其中更有廿五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。