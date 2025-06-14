女高中生遭控科展作品涉抄襲 台大：不影響錄取資格

一名女學生今年同時錄取台大醫學系與台大電機系，但近日有民眾在社群平台爆料，稱該名女學生2024年的科展作品，與指導教授過去的論文高度相似，疑似抄襲。對此，台大回應，該名學生是由繁星管道錄取醫學系，未採計學習歷程檔案，不影響錄取資格。

有民眾在社群平台threads上指出，女學生的科展作品，英文標題與指導者的論文一模一樣，主要研究成果包含使用催化劑、反應條件等亦相同，專題指導者與期刊論文作者吻合，且作者的科展作品參考文獻並未附註該論文。

該民眾表示，質疑該生科展作品疑似抄襲指導教授，把2018年已發表的研究成果包裝成新的作品，進而參加科展，拿下2024年全國科展第一名以及國際科展四等獎，已向主辦單位國立台灣科學教育館檢舉。

對此，台大說，該名學生是由繁星管道錄取醫學系，該管道並不採計「學習歷程分數」，唯一會影響的只有繁星面試。然而，該生在面試中表現良好，獲得評分教師一致認可，因此目前來看不影響錄取資格。科教館則指出，將開會請專家重新審核作品，若確實抄襲就會撤銷獎項。

商品推薦