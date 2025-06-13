彰化社區高中個人申請2人錄取醫學系 證明「好好讀，有前途」

個人申請錄取校系放榜，彰化縣的國立員林高中新考生吳泰均拿到數A、數B滿級分，自然科達頂標，被錄取頂尖大學，因考量家境而選讀中興電機系；立志到偏鄉義診的國立溪湖高中考生吳宏駿錄取北醫醫學系。學校都恭喜他們築夢踏實。

員高申請入學統一分有333名考生上榜，較去年增加近60人，包括醫學系、藥學系各1人、公立大學98人，錄取的質、量均優。校長楊豪森今表示，感謝老師辛勤教導，他和老師期勉準備分科測驗的考生繼續加油。

員高新二代考生吳泰均，高一到高三參加科學與科普專業英文能力大賽，得到全國總決賽的物理、化學科冠軍和數學季軍。這次學測數學、自然都表現優異，個人申請入學通過清華、成大審查，他考慮家庭經濟負擔，選擇就讀中興電機系。

員高考生楊宜容認為台灣與東歐國家之間的外交潛力大，個人申請通過政大等多個外語組審查，最後選讀斯拉夫語文學系，期待學習俄文還能掌握其它東歐語言，未來她計畫雙主修政治學系，結合語言與國際事務為台灣的多元外交開拓更多可能性。

國立溪湖高中大學申請入學，考生鄭紘璋錄取成大學醫學系，吳宏駿錄取北醫醫學系。鄭紘璋因家中長輩生病得到妥善醫療重獲新生，引發他習醫動機，高中求學期間對外參賽，得到中區學科能力競賽第六名、美國數學聯賽銀牌獎、WMI世界數學邀請賽銅牌，累積成績和實力考上醫科。

吳宏駿從小跟母親到偏鄉義診，看到偏鄉醫療資源不足，決定報考醫學系，日後每年至少到偏鄉義診一次，高中求學期間街積極參加醫學營，博覽醫學相關書籍，立志未來成為一位仁醫。

校長李明昭致贈獎學金給鄭綋璋、吳宏駿，並表示這兩名學生國中教育會考都能錄取升學型高中，他們卻捨遠求近升學社區高中，升學成績證明升學社區高中「好好讀，有前途。」 國立員林高中考生楊宜容錄取政大南斯拉夫學系。圖／國立員林高中提供

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