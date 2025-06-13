考取台大醫 明道女學霸曝：寫出真實且有溫度學習歷程

大學申請入學放榜，明道高中交出亮眼成績，醫科錄取28人。其中，錄取台大醫學系的許嘉恩，以學測60級分滿級分脫穎而出。許嘉恩分享，她從國中起就積極投入醫療志工服務，並鼓勵學弟妹，「利用假期多做志工，學習歷程才會有真實且有溫度的故事。」

明道高中統計，截至昨天，明道高中醫科錄取53人次（28人），台大43人、政大38人、清大37人、陽明交大36人、成大43人，另有錄取其他頂尖大學系所達313人，整體頂大錄取率超過六成，創下歷年新高。醫學系、牙醫學系及資訊工程學系等熱門科系錄取人數明顯增長；國際升學方面，今年也有學生成功錄取澳洲墨爾本大學、英國杜倫大學等國際名校。

許嘉恩國中起即積極投入醫療志工服務，在護理之家與醫院累積第一線經驗，她表示，「我希望真正了解醫療現場的運作，不只是紙上談兵。」她在校期間擔任桌球社社長，並參加生物與化學奧林匹亞競賽，累積跨領域學習歷程。

林承頡經由繁星推薦錄取陽明交通大學醫學系，他分享，保持穩定成績的秘訣是規律生活與運動習慣。高二壓力最大時，他每天晚上跑步，讓自己重新充電、保持清醒。他提醒學弟妹，要提早兩周準備段考，藝能與社會科同樣不能忽略，唯有全面準備才能脫穎而出。

錄取陽明交通大學牙醫系的林弘侑表示，他積極參與自然科學競賽，也發展出對魔術的熱情，魔術讓他有自信，訓練臨場反應，對面試幫助很大。興趣能豐富學習歷程檔案，也讓面試教授留下深刻印象，「有特色的自己，才是最強的競爭力。」

趙柏安錄取成功大學醫學系，他強調社團經驗的價值。他曾擔任國樂社社長，培養活動規畫與人際溝通能力。他感謝學長姐回來分享模擬面試的經驗，讓他有方向、有信心去準備二階審查，傳承真的非常關鍵。

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