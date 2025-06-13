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五專優先免試入學公告榜單 錄取率88%

中央社／ 台北13日電

114學年度五專優先免試入學今天公告錄取榜單，共錄取9782人，分發錄取率為88.65%。學生如果對結果有疑義，可在今天下午5時前申請複查。

五專優先免試入學招收國中應屆、非應屆畢業或具同等學力的學生，採全國一區方式招生，招生時程較早，為立志投入五專、已有特定目標校科的學生打造。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿，上午在五專優先免試入學網站公告錄取榜單，開放學生查詢，也同步發送手機簡訊，通知所有考生分發結果，報到方式則由各錄取學校自訂。

114學年度五專優先免試入學招生，共有41所公私立技專、189個科（組）提供1萬4416個招生名額。

今年報名人數共1萬2184人，完成上網選填登記志願人數1萬1034人，經電腦統一分發，最後錄取9782人。分發錄取率為88.65%。

技專招聯會指出，免試生對分發結果如有疑義，可到技專校院招生委員會聯合會網站「下載專區」下載「分發結果複查申請表」，連同網路選填登記志願時自行列印留存的「志願表」，在今天下午5時前，以傳真方式辦理分發結果複查。

榜單 免試入學 下載

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