快訊

國家級警報響！ 屏東縣、高雄市遭大雷雨開炸 示警區域曝

AI糗輸！ChatGPT下西洋棋「1步錯步步錯」 慘敗48年前遊戲主機

人口爆炸極限？聯合國預測2050年全球人口增加速度減緩

聽新聞
0:00 / 0:00

北市延平中學傳捷報 68人錄取台大、30人上醫科

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市延平中學高三學生昨返校分享上榜喜悅。圖／台北市私立延平高級中學提供
北市延平中學高三學生昨返校分享上榜喜悅。圖／台北市私立延平高級中學提供

114學年度大學申請入學昨放榜，台北市私立延平高級中學傳捷報，各升學管道累計上榜人數均勝往年，各大學醫牙學系共30人錄取，包含台大醫學系6人、陽明交大醫學系2人、成大醫學系1人、北醫醫學系4人等。

校方指出，台大錄取名單累計68人，法律2人、財金6人、國企5人、電機4人、資工2人、材料6人、資管4人等各領域頂尖科系；陽明交大累計錄取19人、清大14人、政大15人、成大7人。

錄取台大醫學系的羅友辰提及，學校於高二就完成第一輪複習，讓高三備考更有效率。他3年來積極參與各類競賽與培訓，在學校支持下累積豐富歷程，參與中研院生物人才培育計畫、生物奧林匹亞選訓營，也囊括台北市學科能力競賽三等獎、化學奧林匹亞初賽金牌等。

同為台大醫學系錄取者的施采岑，在「國、英、數B、社」考科組合拿下滿級分，數A與自然則有14、15級分佳績，展現文理兼具的實力。她認為，不論選哪一組別，保持均衡學習很重要，才能全面理解知識、靈活應用。

同樣錄取大醫學系的林子惟，曾在化學與生物奧林匹亞選拔中表現優異、高二考取金色多益證書，平時熱愛下圍棋，已取得六段證書。他說，高三的讀書節奏要靠自己建立，像是善用圖書館和夜自習，遠離干擾，讀書與休息取得平衡，才能長期穩定進步。

延平中學校長施雅慧表示，學校近年與國內多所頂尖大學合作開發多元選修及大學預修課程、辦理科系探索活動交流，也於每年學測結束後，即啟動高三下的升學輔導機制，「二階段考試衝刺課程」結合校內教師專業與校友資源，針對各校系指定項目進行密集式培訓，協助學生準備二階筆試與各項書審資料。

施雅慧指出，模擬面試工作坊則邀請具經驗的專業講師、大學教授及畢業學長姐返校，協助高三學生一對一的面試演練。目前仍有部分高三同學全力準備分科測驗，期許堅持到最後一刻，如願抵達心中理想的學術殿堂。

陽明交大 醫學 台大

延伸閱讀

台東高中、女中150學生錄取公立大學 其中4人上台大

台南德光中學6人上醫學系 6成上頂大及國立大學

宜中申請入學表現優異！他學測唯一滿級分 上北醫醫學系

繁星放榜表現亮眼！斗六高中6人醫學系 7成錄取國立大學

相關新聞

北市延平中學傳捷報 68人錄取台大、30人上醫科

114學年度大學申請入學昨放榜，台北市私立延平高級中學傳捷報，各升學管道累計上榜人數均勝往年，各大學醫牙學系共30人錄取...

申請入學法政學群 名額使用率罕見跌至7成1

ＡＩ浪潮之下，今年大學申請入學，工程學群、數理化學學群招生情況都很不錯，反觀大眾傳播、外語、文史哲、教育、法政、管理等學...

申請入學醫學系未招滿 長庚醫28個缺額最多

大學申請入學昨放榜，今年十一所大學醫學系，提供五八六個招生名額，最後五○七人獲得分發，留下七十九個缺額，其中長庚大學醫學...

勇奪亞洲物理奧林匹亞金牌！嘉中何承祐選讀台大電機 再拚國際賽

申請入學放榜，嘉義高中高三科學班何承祐，榮獲第25屆亞洲物理奧林匹亞競賽金牌，他以國際科展代表資格推薦台大電機系、物理系...

亞洲大學25科系 申請入學分發率100%

大學申請入學昨天放榜，亞洲大學招生名額使用率達百分之九十二點四四，在招收一千名以上的公私立大學中，排名第三，其中更有廿五...

大學申請缺額近4年最低 資通訊招生熱門

大學申請入學昨公布分發結果，今年各大學總計提供一般生五萬○八五四個招生名額，最終有四萬四○二五人獲分發，整體名額使用率達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。