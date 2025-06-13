北市延平中學傳捷報 68人錄取台大、30人上醫科

114學年度大學申請入學昨放榜，台北市私立延平高級中學傳捷報，各升學管道累計上榜人數均勝往年，各大學醫牙學系共30人錄取，包含台大醫學系6人、陽明交大醫學系2人、成大醫學系1人、北醫醫學系4人等。

校方指出，台大錄取名單累計68人，法律2人、財金6人、國企5人、電機4人、資工2人、材料6人、資管4人等各領域頂尖科系；陽明交大累計錄取19人、清大14人、政大15人、成大7人。

錄取台大醫學系的羅友辰提及，學校於高二就完成第一輪複習，讓高三備考更有效率。他3年來積極參與各類競賽與培訓，在學校支持下累積豐富歷程，參與中研院生物人才培育計畫、生物奧林匹亞選訓營，也囊括台北市學科能力競賽三等獎、化學奧林匹亞初賽金牌等。

同為台大醫學系錄取者的施采岑，在「國、英、數B、社」考科組合拿下滿級分，數A與自然則有14、15級分佳績，展現文理兼具的實力。她認為，不論選哪一組別，保持均衡學習很重要，才能全面理解知識、靈活應用。

同樣錄取大醫學系的林子惟，曾在化學與生物奧林匹亞選拔中表現優異、高二考取金色多益證書，平時熱愛下圍棋，已取得六段證書。他說，高三的讀書節奏要靠自己建立，像是善用圖書館和夜自習，遠離干擾，讀書與休息取得平衡，才能長期穩定進步。

延平中學校長施雅慧表示，學校近年與國內多所頂尖大學合作開發多元選修及大學預修課程、辦理科系探索活動交流，也於每年學測結束後，即啟動高三下的升學輔導機制，「二階段考試衝刺課程」結合校內教師專業與校友資源，針對各校系指定項目進行密集式培訓，協助學生準備二階筆試與各項書審資料。

施雅慧指出，模擬面試工作坊則邀請具經驗的專業講師、大學教授及畢業學長姐返校，協助高三學生一對一的面試演練。目前仍有部分高三同學全力準備分科測驗，期許堅持到最後一刻，如願抵達心中理想的學術殿堂。

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