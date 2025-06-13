亞洲大學25科系 申請入學分發率100%
大學申請入學昨天放榜，亞洲大學招生名額使用率達百分之九十二點四四，在招收一千名以上的公私立大學中，排名第三，其中更有廿五個科系的招生率達百分百。
亞洲大學校長蔡進發說，亞大是全台最年輕大學，連續十一年獲得「世界最佳大學」肯定，培育學生成為兼具軟實力、專業力的跨領域ＡＩ人才，畢業後能順利銜接職場。
根據大學甄選入選委員會統計，今年的招生名額使用率為百分之八十三點八八，招生名額在一千人至二千人的大學有十三所，亞大獲核准招生一四六八人，獲分發一三五七人，招生名額使用率逼近百分之九十二點五，相較去年分發率百分之八十八點二二，名額增多，且分發率提高。
蔡進發說，亞大有廿五個科系分發率達百分百，包括醫健學院的視光、職能治療、物理治療等，以及資電學院資工系人工智慧與機器人組、半導體資訊組、生醫系、資傳系等，其他像是幼教系、時尚系、護理系國際護理、智慧護理、臨床照護組也都滿招；依「青年儲蓄方案」，心理系也錄取一名學生。
蔡進發表示，亞大積極布局人工智慧領域，全力打造ＡＩ人才培育基地，結合智慧醫療與大健康產業需求，培養跨領域人才。該校第二家附屬醫院、長照、生技、公托園區明年十一月開幕，可創造兩千個工作機會，學生畢業就能高薪就業。
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