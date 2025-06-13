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亞洲大學25科系 申請入學分發率100%

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
大學申請入學昨天放榜，亞洲大學有廿五個科系分發率達百分百。圖／亞洲大學提供
大學申請入學昨天放榜，亞洲大學有廿五個科系分發率達百分百。圖／亞洲大學提供

大學申請入學昨天放榜亞洲大學招生名額使用率達百分之九十二點四四，在招收一千名以上的公私立大學中，排名第三，其中更有廿五個科系的招生率達百分百。

亞洲大學校長蔡進發說，亞大是全台最年輕大學，連續十一年獲得「世界最佳大學」肯定，培育學生成為兼具軟實力、專業力的跨領域ＡＩ人才，畢業後能順利銜接職場。

根據大學甄選入選委員會統計，今年的招生名額使用率為百分之八十三點八八，招生名額在一千人至二千人的大學有十三所，亞大獲核准招生一四六八人，獲分發一三五七人，招生名額使用率逼近百分之九十二點五，相較去年分發率百分之八十八點二二，名額增多，且分發率提高。

蔡進發說，亞大有廿五個科系分發率達百分百，包括醫健學院的視光、職能治療、物理治療等，以及資電學院資工系人工智慧與機器人組、半導體資訊組、生醫系、資傳系等，其他像是幼教系、時尚系、護理系國際護理、智慧護理、臨床照護組也都滿招；依「青年儲蓄方案」，心理系也錄取一名學生。

蔡進發表示，亞大積極布局人工智慧領域，全力打造ＡＩ人才培育基地，結合智慧醫療與大健康產業需求，培養跨領域人才。該校第二家附屬醫院、長照、生技、公托園區明年十一月開幕，可創造兩千個工作機會，學生畢業就能高薪就業。

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