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申請入學醫學系未招滿 長庚醫28個缺額最多

聯合報／ 記者許維寧余采瀅陳恩惠／連線報導

大學申請入學昨放榜，今年十一所大學醫學系，提供五八六個招生名額，最後五○七人獲得分發，留下七十九個缺額，其中長庚大學醫學系留下缺額廿八個最多。

大學甄選會組長連昭雯分析，學生可能同時錄取繁星推薦第八類醫牙學群，又或是同時錄取多所大學醫學系，重複錄取後，優先選擇就讀國立大學，才讓部分私校醫學系留下缺額。長庚大學醫學系今年雖然缺額稍多，但整體醫學系缺額相較去年已有改善。

根據大學甄選會統計，今年醫學系自費生，十一所大學醫學系提供五八六個名額、吸引四八三○人報名，一九三○人通過篩選，最終有五○七人完成分發。頂大如台大、陽明交大、成大醫學系都滿招，缺額均落在私立大學。

其中長庚大學醫學系留下廿八個缺額、高雄醫學大學醫學系也有十七個缺額、中山醫學大學醫學系十二個；公費生則有九校提供七十五個名額，最終留下六個缺額，成大醫學系三個缺額，台大醫學系二個，長庚大學醫學系一個。

此外，日前爆出學習歷程誇大的學生，原本正取陽明交大、中國醫、中山醫、台北醫等四校醫學系，另備取長庚醫學系，昨天確定遭五校通殺。大學甄選會表示，該生在統一分發前已被取消分發資格。

據悉，該生已報考七月中的分科測驗，要靠實力爭取理想校系。

長庚大學 醫學系 成大 學習歷程檔案 台大 分科測驗

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