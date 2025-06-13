申請入學法政學群 名額使用率罕見跌至7成1

ＡＩ浪潮之下，今年大學申請入學，工程學群、數理化學學群招生情況都很不錯，反觀大眾傳播、外語、文史哲、教育、法政、管理等學群名額使用率則在七成多，法政學群更罕見落至七成一，導致素來熱門的台大、政大法律系等，均未招滿。

大學甄選會統計，十九類學群中，大眾傳播學群名額使用率達七成九，外語和文史哲學群則在七成三左右，法政學群則落到七成一，連帶影響到以一類組科系為主的政大，其名額使用率約百分之七十五，以法政見長的台北大學約百分之七十九。

甄選會組長連昭雯說，台大法律系和政治系、政大法律系等今年都有缺額，跟過去法律系熱門的印象有出入，顯示今年學生選擇文史法政相關科系的意願略低。

台大註冊組長李宏森表示，今年申請入學留下一七三個缺額，文法商管科系約占一半，其中又以政治系最多，社工系有十個缺額，哲學系九個。

不過，李宏森說，政治系開放讓學生選填時三組都能選，和法律系一樣，因此分發時會在系內分組「互打」，最終除了政治系兩組有缺外，法律系法學組也有五個缺額，其他兩組未缺。

得勝者文教升學輔導專家藍天予則分析，缺額可能與一類組校系考生重複錄取情形較嚴重有關，再者今年七月分科測驗首度加考數乙，學生可能申請入學不夠理想，想於分發管道爭取更理想校系。

藍天予還提到，學生選系取向也和產業息息相關，近年二類組相關科系強勢，讓不少一類組學生，大學時想轉至二類組。

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