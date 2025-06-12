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台東高中、女中150學生錄取公立大學 其中4人上台大

中央社／ 台東縣12日電

114學年大學申請入學今天放榜台東高中與台東女中加上先前各管道上榜者，共有150名學生錄取公立大學，其中4人錄取台大

國立台東女中今天發布新聞稿表示，大學申請入學第二階段登記志願人數共125人，有120人上榜；錄取公立大學者達38人，加上日前放榜的特殊選材、各校獨招、繁星推薦以及醫事人員養成計畫，截至目前共有66人錄取公立大學。

其中徐善甯錄取國立台灣大學歷史學系，廖奕甯錄取國立台灣大學政治學系國際關係組；清華、陽明交通、成大、政大共12人。

國立台東高中發布新聞稿表示，大學個人申請入學有37名學生錄取國立大學，加上醫事人員養成計畫、繁星推薦、特殊選才、各校獨招等，截至目前共有84人錄取公立大學暨醫藥相關學系，其中國立台灣大學2人，清華、陽明交通、成大、政大、北大共13人。

醫藥學群部分，東中共有13名學生錄取醫事相關學系，其中陳彥銨同學錄取中山醫學大學醫學系、羅翊辰同學錄取慈濟大學醫學系（原住民族公費生）、李佑同學錄取義守大學醫學系（綠島鄉公費生）、許辰碩同學錄取台北醫學大學牙醫學系。

申請入學 放榜 台東 台大

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