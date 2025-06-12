台南德光中學6人上醫學系 6成上頂大及國立大學
大學個人申請今天放榜，台南市天主教德光中學再寫佳績，6人上醫學系，6成以上學生上國立大學。校方表示，今年錄取國立大學與頂尖學系人數比例都創新高，展現該校深耕學術與全人教育的豐碩成果。
德光中學校長楊惠娜表示，該校應屆畢業生在申請醫學、理工、師範及商管等學系都有卓越表現，其中6人錄取醫學系，包含陽明交大、中國醫藥、高雄醫學大學等熱門醫學相關科系，並有學生同時獲得兩校醫學系正取資格，創校以來新高。
錄取頂尖國立大學，如台大、清大、成大、政大、師大等人數占總申請人數逾6成，涵蓋醫學、牙醫、電機、資工、財金、法律、心理等熱門科系。另有多位學生進入國立中山、中正、中興、中央等研究型大學，充分展現多元發展與深厚實力。
楊惠娜說，此成績來自師生共同努力與學校全面性的升學輔導策略，特別感謝任課老師與導師們的用心指導。該校透過學習歷程檔案輔導、模擬面試、專題研究與多元表現培養，幫助學生精準展現自我，贏得各大學青睞。此外，德光中學也長期投入於醫學研究、AI科技、永續發展與國際交流等多元學習領域，讓學生在個人申請階段具備深度與特色，從容應對甄試挑戰。
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