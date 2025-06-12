宜中申請入學表現優異！他學測唯一滿級分 上北醫醫學系

大學個人申請入學放榜，宜中數理資優班陳思果拿下今年宜花東學測唯一60級分滿級分，如願錄取台北醫學大學醫學系；羅東高中的攤販之子劉中一，錄取第一志願慈濟大學醫學系，立志成為外科醫師；蘭女鐵餅好手廖心瑀文武雙全，運動長才，一圓台灣大學國際體育運動事務學程的體育夢，表現優異。

大學個人申請入學放榜，宜蘭高中191人上榜，錄取率七成；羅東高中錄取201人，錄取率七成二；蘭陽女中考上196人，錄取率六成七。

宜蘭高中大學個人申請放榜，醫學系共計3人（含繁星第八類），分別是數理資優班陳思果錄取北醫醫學系、羅葳錄取長庚醫學系，科學實驗班劉苡辰錄取北醫醫學系。數理資優班陳思果是今年宜花東地區唯一60級分滿級分同學，雖也同時正取成大醫科，但最終選擇離家較近的台北醫學大學醫學系。

陳思果覺得自己考上滿級分很幸運，他從高一考取中研院生命科學人才培育計畫開始，對生物相關領域進行鑽研，除了感謝父母支持外，也感謝班導師林承遠教導與同儕間彼此激勵。談起自己面試台大醫科時遇到台中一中女學霸高同學，留下深刻印象，鼓勵立志以醫學為目標的學弟妹訓練清晰的邏輯思辯與口語發表，才能錄取心中最佳志願。

羅高的劉中一學測57級分考進慈濟醫學系，父親在傳統市場擺攤販賣火鍋料，母親是家庭主婦，他勤奮向學，沒讓父母親失望，終於如願考取醫學系。談到讀書方法，他很少熬夜念書，上課前先預習老師授課內容，專心聽課、課後複習，此一流程看似簡單，但要養成習慣並非易事，念書壓力大時，打羽球、慢跑、彈琴紓壓。

蘭陽女中語文資優班的廖心瑀，父親是龍潭國小校長廖世凱，父女都是體育健將，廖心瑀除了是語資班文藝青年，也是全國中等學校運動會宜蘭鐵餅選手，屢次在全國大賽獲得佳績。她透過妥善規劃時間，兼顧學業與田徑訓練，培養自律性與抗壓性；在申請過程中，一度在台灣大學國際企業學系與國際體育運動事務學程之間徘徊，最終選擇遵循內心聲音，以台灣大學國際體育運動事務學程為第一志願。 羅高的劉中一考取慈濟醫學系，他上課專心，幾乎很少熬夜念書。記者戴永華／攝影 蘭陽女中語文資優班的廖心瑀，父親是龍潭國小校長廖世凱，她除了是語資班文藝青年，也是全國中等學校運動會宜蘭鐵餅選手，選擇台灣大學國際體育運動事務學程為第一志願。圖／學校提供 宜蘭高中數理資優班陳思果，是今年宜花東地區唯一60級分滿級分的學生，錄取台北醫學大學醫學系。圖／學校提供 宜蘭高中191人上榜，錄取率七成醫學系共計3人（含繁星第八類），分別是數理資優班陳思果錄取北醫醫學系、羅葳錄取長庚醫學系，科學實驗班劉苡辰錄取北醫醫學系。圖／學校提供

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