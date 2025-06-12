勇奪亞洲物理奧林匹亞金牌！嘉中何承祐選讀台大電機 再拚國際賽

申請入學放榜，@@@嘉義高中@@@高三科學班何承祐，榮獲第25屆亞洲物理奧林匹亞競賽金牌，他以國際科展代表資格推薦台大電機系、物理系錄取，決定讀台大電機，目前是國家奧林匹亞競賽物理隊選手，準備下月前往法國巴黎，參加第55屆「國際物理奧林匹亞競賽」，為台灣爭光。

何承祐參加沙烏地阿拉伯主辦的2025年第25屆「亞洲物理奧林匹亞競賽」，從參賽29個國家（地區）、224名優秀選手脫穎而出，榮獲金牌，7月再代表台灣，前往法國巴黎參加第55屆「國際物理奧林匹亞競賽」，與世界各國物理菁英競逐桂冠，師長同學祝福他國際賽為台灣爭光。

何承佑母親是嘉義地檢署主任檢察官陳靜慧，承辦多起社會矚目重大案件，表現出色，榮獲法務部「法眼明察」獎殊榮，父親是醫師也是嘉中校友，父母尊重他求學興趣選擇。

「合理分配時間才能避免本末倒置」，何承祐推薦台大提供在校成績、多元表現及課程學習成果備審資料，他說，同時兼顧課業與課外活動關鍵，在妥善時間管理。他利用周末、寒暑假參加課外活動與競賽，不因活動請假影響課業。

雖然取得許多學業及競賽成就，但他坦言曾在高一放棄地球科學奧林匹亞選訓營，爭取參加國際青年物理辯論賽資格，惜最終未能入選國手。這段經歷讓他學會坦然面對失敗，重建自信，將其轉化為前進力量。他鼓勵學弟妹提早高一、高二記錄學習歷程，避免高三匆忙準備。

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